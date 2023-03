Retrocessione Juve, annuncio in diretta: “Ecco quanto rischia”

Le dichiarazioni del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, nel corso della diretta su TvPlay in relazione alla situazione della Juventus tra retrocessione e maxi cessioni

“Escluderei la presenza di un ex calciatore, una bandiera del calibro di Buffon o Del Piero, all’interno della società nei prossimi mesi. Vediamo cosa succederà. Secondo me questo è un passo che verrà fatto in un secondo momento“, ha dichiarato in apertura il direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’ sulla situazione della Juventus.

“Immagino una Juventus senza Europa, ma non credo che ci sia davvero il rischio della retrocessione. Ad alcuni calciatori interessa un progetto a lungo termine, ma non sappiamo quanto la società dovrà pagare nel momento in cui dovessero esserci danni economici ingenti. Bisognerà capire quanto l’impatto di questa stagione costringerà ad attuare delle cessioni. Non credo, ad esempio, che ci sia la voglia di vendere uno come Vlahovic sebbene abbia grande appeal sul mercato. Rabiot è un discorso a parte e potrebbe andare via“, ha poi aggiunto Vaciago.

“Che paghino tutte”: così Vaciago contro il caos plusvalenze

“La Juventus ha fatto un ricorso interessante, penso che la sentenza Torsello abbia tanti punti deboli. Aspetto solo che decida il Collegio e poi commenteremo a caldo la decisione presa. Questo è in linea di massima un brutto momento per il calcio italiano e se proprio devo augurarmi qualcosa è che la legge diventi davvero uguale per tutti“, ha rivelato il direttore senza peli sulla lingua.

“Non tutte le squadre che hanno commesso una violazione sono state condannate come la Juventus. Questa è una disparità di giudizio molto grave che salta subito agli occhi. Non mi si venga a dire che ci sia mancanza di prove. Lancio una riflessione: le plusvalenze sono state commesse da più società con un meccanismo sistematico. Se pagasse solo una è ingiusto, devono pagare tutte“, ha quindi concluso Vaciago.