Scambio per Dumfries: proposta indecente dalla Premier League

Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter nella prossima estate di calciomercato: occhio ad uno scambio con il Chelsea per un giocatore che non sta brillando con la squadra di Premier League

L’Inter di Simone Inzaghi, domenica sera, sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della 27esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, nella serata di martedì, sono riusciti a centrare i quarti di finale di Champions League con un pareggio al Do Dragao di Oporto per 0-0 dopo la vittoria per 1-0 dell’andata firmata dal gol di Romelu Lukaku. Un risultato storico del quale fa parte anche Denzel Dumfries, esterno destro olandese arrivato nell’estate di calciomercato del 2021. L’ex giocatore del PSV, decisamente sottotono in quest’annata, non ha disputato una grandissima prestazione nella gara di Champions contro i portoghesi, ma è stato decisivo nel finale con un salvataggio sulla linea perentorio. In ogni caso, questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Inter per Dumfries che, la prossima estate, sembra destinato a cambiare casacca, magari per approdare in Premier League. Su di lui c’è il Chelsea di Graham Potter che potrebbe mettere sul piatto il profilo di un esterno che, anch’egli, in quest’annata ha deluso: stiamo parlando di Marc Cucurella.

Calciomercato Inter, addio Dumfries: proposta di scambio

Il Chelsea, per arrivare a Dumfries, potrebbe mettere sul piatto uno scambio secco per convincere l’Inter a lasciar andare il calciatore olandese. Il nome caldo sarebbe quello di Marc Cucurella che, nonostante gli oltre 60 milioni di euro sborsati per prenderlo in estate, non sta incidendo con la maglia dei Blues e potrebbe voler cambiare aria.

L’ipotesi di uno scambio fra Dumfries e l’esterno sinistro spagnolo non sembra però scaldare, almeno per il momento, la dirigenza dell’Inter che, per la cessione del calciatore olandese, vorrebbe soltanto una controparte economica.