Ultima chance in una big: un colosso di Premier per Allegri

La Juventus ha pescato lo Sporting nel suo percorso di Europa League, e spera di chiudere al meglio la stagione. In vista della prossima il club andrà a caccia di rinforzi, e un’idea intrigante potrebbe spuntare dalla Premier

La stagione della Juventus, al netto degli alti e bassi e della penalizzazione in campionato, ha ancora molto da dire in vista del rush finale. Fari puntati sui quarti di Europa League, sul percorso in Serie A e sulle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri di Allegri sono chiamati a tirare fuori il massimo dalle competizioni a disposizione.

A seguire sarà poi tempo di tornare a ragionare in ottica calciomercato su quelle che potrebbero essere le mosse futuribili del club piemontese. Tra i reparti che potrebbero subire qualche modifica c’è anche la difesa, guidata ora da Bremer oltre che dall’esperienza di Danilo, ma tranquillamente migliorabile anche nelle rotazioni e nella profondità di scelte. A tal proposito un calciatore fresco di approdo ai quarti di finale di Conference League, potrebbe diventare anche un’idea stuzzicante viste le difficoltà della sua squadra in campionato. Il riferimento è all’annata strana del West Ham.

Calciomercato Juventus, Zouma può uscire dal West Ham: un gigante idea in difesa

Tra le fila del West Ham c’è anche Kurt Zouma, un difensore centrale possente e forte fisicamente, del quale se ne parlava un gran bene qualche anno fa, prima di finire in una spirale di infortuni e problematiche varie.

Titolare del West Ham da un paio d’anni, il classe 1994 in scadenza 2025 potrebbe essere deluso dalla stagione della squadra che in questo momento è 17esima in Premier ed in piena lotta per non retrocedere, nonostante le ambizioni di piazzamenti europei della vigilia di questa stagione. A quasi 29 anni Zouma potrebbe volere un’altra esperienza in un club importante e spingere per andare via a fine annata, giocandosi le sue ultime carte di rilievo in una realtà differente. Per struttura fisica e forza potrebbe essere un profilo utile al gioco della Juventus, al netto però dei problemi fisici che spesso lo hanno perseguitato. Valutato sui 25 milioni ha comunque costi importanti di cartellino, soprattutto in relazione ad un rendimento a volte altalenante.