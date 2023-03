Addio in estate, grande salto per il bomber: Inter e Milan pronte

La stagione attuale è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia ufficialmente entrata nella sua fase cruciale.

Tra le società più attive in questo senso troviamo Milan e Inter, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi e Pioli. Il reparto che le due milanesi intendono rinforzare è l’attacco, visti i possibili addii di Rafael Leao e Romelu Lukaku. L’ala portoghese, infatti, è alle prese con il rinnovo contrattuale e, qualora non si arrivasse ad un accordo, il Milan potrebbe decidere di cederlo per non perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. L’attaccante belga, invece, complice una stagione deludente, sembra destinato a fare ritorno al Chelsea. Proprio per questo, le due big del nostro campionato stanno valutando diversi profili per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Inter e Milan a caccia di rinforzi: idea Dia

Come detto, nonostante la stagione attuale sia entrata nella sua fase cruciale, Inter e Milan sembrano già molto attive nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

L’attaccante che le società milanesi hanno individuato per rinforzare il proprio attacco è Boulaye Dia, senegalese classe 1996 della Salernitana. Il ragazzo, alla prima esperienza in Italia, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota nove reti realizzate e quattro assist forniti in 23 partite disputate. La squadra campana detiene il diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro e, vista la grande stagione disputata fin qui, non dovrebbe avere dubbi in merito. Sull’attaccante senegalese, però, hanno messo gli occhi Inter e Milan, che lo hanno individuato come giusto profilo da aggiungere al proprio reparto avanzato. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Dia che sembra definitivamente pronto a compiere il grande salto.