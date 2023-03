HIGHLIGHTS | Salernitana e Bologna si dividono il bottino: pari all’Arechi

Salernitana-Bologna è stata una partita al cardiopalma. Poche azioni concrete, ma tanto spettacolo e tanti duelli reciproci sul campo

La partita tra le due squadre si è conclusa con un risultato totalmente inaspettato. L’ottimo momento della squadra di casa ha sorpreso anche un assetto potenzialmente letale come quello del Bologna, ultimamente alle prese con un po’ di questioni interne particolarmente aspre.

Nel complesso i tifosi possono dire di aver visto un match equilibrato, dove alla fine ha regnato l’equilibrio. Un pari dal retrogusto amaro per la Salernitana, che ha pur sempre fatto un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo salvezza. Al contempo i felsinei possono dire di aver potuto concretizzare un pareggio in una trasferta non facile.

Le marcature si sono aperte grazie ai padroni di casa, per via di un gol di Pirola al settimo minuto. Poco tempo dopo è arrivato il pareggio di Ferguson. Nel corso del secondo tempo c’è stato più o meno lo stesso epilogo dei precedenti 45 minuti. Gol del sorpasso del solito Boualye Dia e pareggio dell’ex cagliaritano Lykogiannis.

Risultato che in un certo senso legittima quanto si è potuto vedere in campo. Una partita equilibrata per ciò che si è visto, con azioni concrete che hanno portato a due reti per parte.

Salernitana-Bologna: highlights, tabellino e classifica

Salernitana-Bologna 2-2

Pirola 7′; Ferguson 11′; Dia 64′; Lykogiannis 73′

Classifica Serie A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus* 38, Torino 37, Bologna 37, Sassuolo 36, Udinese 35, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce e Salernitana 27, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese* 13, Sampdoria 12.

*Una gara in più

**15 punti di penalizzazione