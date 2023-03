Inzaghi-Conte, ennesimo intreccio: lo scenario è clamoroso

L’Inter di Simone Inzaghi ha passato il turno di Champions League ma nonostante questo il futuro del tecnico piacentino è tutt’altro che vicino a Milano

Il passaggio ai quarti contro il Porto non può certo nascondere l’ultima sconfitta subita in casa dello Spezia e Simone Inzaghi deve comunque fare i conti con una piazza come Milano.

Le aspettative di questa stagione erano ben altre rispetto a quelle dell’anno passato, parentesi considerata come periodo di transizione necessario o periodo d’ambientamento, che dir si voglia. Con un Napoli quasi Campione d’Italia l’obiettivo rimane sicuramente quello di qualificarsi in Champions, ma non è detto che questo basti a garantire la permanenza di Inzaghi sulla panchina di Appiano Gentile.

Il Tottenham chiama Inzaghi, Conte ai saluti

Lo scenario che rischia di configurarsi è quantomeno rocambolesco. Le ultime notizie da Appiano parlano di un Inzaghi sempre più isolato e l’unica via per la conferma del tecnico piacentino sembra essere quella di vincere la Champions League.

Infatti una qualificazione tra le prime quattro della Serie A potrebbe non bastare. Dall’Inghilterra sembra stiano sondando il terreno per portare Inzaghi a Londra, soprattutto perché abituato a giocare con la difesa a 3. Conte nel frattempo non parla minimamente del suo rinnovo con gli spurs e oramai mancano poco più di 3 mesi alla scadenza del suo accordo. Ecco che rischia di crearsi un intreccio assai interessante, perché l’ex tecnico della Juventus potrebbe ritornare in Italia, meta più che gradita dal mister. Inzaghi lascerebbe ovviamente la panchina dell’Inter scoperta e non è da escludere un ritorno di mister Conte a Milano, anche se tra le vie alternative c’è sempre quella che porta a Torino. Infatti anche il rientro alla Cortinassa risulta più che plausibile, al di là di come andranno le cose dal punto di vista giudiziario per la Juventus. Nei prossimi mesi ci sarà da divertirsi, questo è certo.