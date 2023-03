La Juve ringrazia Paredes: ritorno e super colpo

Il calciomercato della Juventus passerà dal futuro di Leandro Paredes: con l’addio dell’argentino si apre la strada per un super ritorno

Superati gli ottavi di finale di Europa League, la Juventus è adesso attesa dal big match di campionato contro l’Inter. Un derby d’Italia che può dire tanto sul prosieguo stagionale della squadra di Massimiliano Allegri.

Ma intanto le attenzioni iniziano già ad essere rivolte lontano, verso l’estate che porterà con sè una sessione di calciomercato all’insegna della rivoluzione per la Juventus. Perchè sono diverse le pedine pronte a fare le valigie e altrettante quelle che, invece, potrebbero approdare alla corte dell’allenatore livornese. In difesa dovrebbero dire addio Alex Sandro e Cuadrado che, in scadenza proprio al termine dell’attuale stagione, difficilmente prolungheranno. Il discorso per quanto concerne nuovi ingressi in attacco, invece, dipenderà molto dalla ventilata ma complessa partenza di Dusan Vlahovic. È in mediana, invece, dove tutto potrebbe portare sorrisi alla ‘Vecchia Signora’. A partire dal mancato riscatto di Leandro Paredes che, arrivato dal PSG in prestito, non rimarrà a Torino. Deludenti i mesi in bianconero ed è per questo che il campione del mondo, dopo essere tornato sotto la Tour Eiffel, prenderà un nuovo aereo.

Paredes ‘porta’ l’erede: Juve, colpo da Madrid

Direzione Madrid sponda Atletico dove l’intreccio proprio con la Juventus potrebbe prendere forma grazie a Diego Simeone. Il ‘Cholo’ è infatti interessato ad incorporare Paredes durante la prossima estate.

L’idea sarebbe quella, poi, di dare di fatto il via libera alla ‘Vecchia Signora’ per uno degli esuberi che coi ‘Colchoneros’ sta facendo fatica e potrebbe fare ritorno in Italia. Si tratta di Rodrigo de Paul, già avvicinato in più riprese al calcio italiano e che alla fine potrebbe vestirsi di bianconero. Con i 28 milioni di euro ‘risparmiati’ dal mancato riscatto di Paredes, la Juve punterebbe a reinvestirli sull’altro argentino, quello con un passato con la maglia dell’Udinese e che a Madrid sembra aver quasi del tutto esaurito i suoi giorni. De Paul, in scadenza nel 2026, in questa stagione ha accumulato 26 presenze con 2 gol e 3 assist vincenti: la Juve è pronta ad andare all’assalto.