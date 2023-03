Saluta l’Inter e firma a zero: accelerata decisiva

Il calciomercato entra già nel vivo, con una operazione che sta prendendo corpo in vista dell’estate: non solo l’Inter finisce al tappeto

Sono ore calde in casa Inter poichè la super sfida di Serie A contro la Juventus è davvero ad un passo. Un match cruciale per il prosieguo stagionale dei nerazzurri, in attesa di affrontare a metà aprile il Benfica in Champions.

Ma i pensieri del club meneghino sono già rivolti alla prossima stagione. A quelli che saranno gli interessi in sede di calciomercato che Marotta e non solo ha in mente di portare avanti. I nerazzurri dovranno lavorare sodo in difesa, visto che Skriniar e probabilmente de Vrij saluteranno la squadra di Inzaghi. A centrocampo, invece, in casa Inter resta da valutare il futuro di Marcelo Brozovic che già lo scorso gennaio è stato avvicinato ad una possibile partenza. In tal senso, la mediana sarà un nodo cruciale anche per la ‘Vecchia Signora’. Una Juventus in via di ricostruzione per l’anno prossimo che a centrocampo dirà addio a Paredes, pronto a rientrare al PSG dopo il deludente prestito torinese, e soprattutto Adrien Rabiot. Il francese, pupillo insostituibile di Allegri, rimane in scadenza a fine stagione: e l’ipotesi rinnovo rimane complicata. Ecco perchè ormai da mesi sia i nerazzurri che i bianconeri hanno messo nel mirino un nome in particolare che piace non poco, anche perchè in scadenza il 30 giugno 2023. Si tratta di Youri Tielemans, talento belga classe 1997 in forza al Leicester.

Firma gratis: Inter e Juve ko

I ‘Foxes’ non sono riusciti a convincere il 25enne a prolungare l’accordo ed è così che l’ex Monaco cambierà squadra nel mese di giugno.

Da questo punto di vista, però, non arrivano buone notizie per le big di Serie A. Perchè Youri Tielemans difficilmente approderà, a zero, in Italia. A farsi avanti con decisione sarà il Borussia Dortmund che ha bisogno di accelerare l’acquisto di un nuovo centrocampista. I gialloneri sembrano pronti ad avanzare nei contatti per trovare immediatamente l’accordo con l’entourage di Tielemans, beffando appunto Inter e Juventus.