Addio Juve, Conte all’attacco: Allegri in ginocchio

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione attuale sia entrata nella sua fase cruciale.

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra le più attive in questo senso troviamo due big inglesi, Tottenham e Manchester United, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e Erik Ten Hag. Il reparto che le due compagini intendono rinforzare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità soprattutto sulle corsie esterne. A tal proposito, il calciatore che le due dirigenze hanno individuato è Filip Kostic, che attualmente milita nella Juventus.

Tottenham e United su Kostic: ecco la richiesta della Juventus

Come detto, Tottenham e Manchester United sembrano già molto attive nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il centrocampista esterno individuato per rimpolpare il centrocampo è Filip Kostic, serbo classe della Juventus. Il ragazzo ex Eintracht, alla prima esperienza in Italia, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota due reti realizzate e ben 11 assist forniti in 37 partite disputate. Queste ottime prestazioni hanno portato le due big inglesi a mettergli gli occhi addosso, con Conte e Ten Hag che apprezzano e non poco le sue qualità. La vecchia signora, dopo averlo acquistato dai tedeschi per circa 13 milioni più bonus la scorsa estate, chiede circa 45 milioni di euro per lasciarlo partire. Questa richiesta, ovviamente, non spaventa Tottenham e United, pronte ad accontentare i bianconeri per regalarlo ai rispettivi allenatori. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Kostic che potrebbe dire addio alla Juventus dopo solo un anno dal suo arrivo.