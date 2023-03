Addio Roma: Mourinho ‘stuzzica’ Paratici con lo scambio

Il calciomercato della Roma può intrecciarsi, in estate, con quello del Tottenham: due i nomi al centro del possibile scambio

Alle 18 il derby contro la Lazio per una Roma che ha il dovere di provare a chiudere nel migliore una stagione fatta di alti e bassi, fino ad ora.

Le attenzione sono, però, già proiettate al prossimo anno. A quelle che saranno le scelte di Tiago Pinto per rinnovare una rosa competitiva ma che necessiterà inevitabilmente di nuovi innesti di spessore. Il calciomercato della Roma e quello del Tottenham, tra pochi mesi, potrebbe intrecciarsi. Stagioni diverse quelle dei giallorossi e degli ‘Spurs’, con la squadra di Conte che vive una crisi molto profonda. Il tecnico leccese potrebbe salutare Londra e le ambizioni del Tottenham rimanere, comunque, molto alte. La società inglese starebbe infatti pensando ad un grande colpo per rinforzare la difesa: i fari tornano ad essere puntati, ancora una volta, in casa giallorossa. Perchè gli ‘Spurs’ sono intrigati dal profilo di Roger Ibanez, centrale brasiliano classe 1998 esploso proprio agli ordini dello ‘Special One’. L’ex atalantino ha, quest’anno, accumulato 35 presenze complessive tra campionato e coppe, con 3 gol all’attivo.

Intreccio col Tottenham: così la Roma sacrifica Ibanez

Numeri che sembrano aver convinto il club di Levy a farsi avanti: ma non sarà semplice. Perchè Mourinho, per sacrificare una delle sue pedine più preziose, avrebbe intenzione di ‘contrattaccare’.

Una proposta dal sapore di provocazione quella del portoghese, che per dare il via libera alla partenza di Ibanez arriverebbe a chiedere nientemento che Pierre-Emile Hojbjerg. Il 27enne danese ha un contratto fino all’estate 2025 con i londinesi. Quest’anno ha segnato già 5 reti e firmato 5 assist in 35 apparizioni complessive. La volontà del Tottenham, in tal senso, è però chiarissima. Hojbjerg è incedibile e non verrà inserito nell’eventuale proposta per Ibanez, nonostante la valutazione dei due calciatori sia molto vicina (circa 40 milioni di euro). Situazione quindi in divenire, con le valutazioni riguardo ad un possibile assalto estivo del Tottenham nei confronti di Ibanez che saranno in continua evoluzione da qui al prossimo giugno.