Conte-Juve, così cambia tutto: dipende da Zidane

Il futuro di Antonio Conte sotto la lente d’ingrandimento: ecco cosa sta succedendo, non solo la Juve in attesa

Non è un mistero che il nome di Antonio Conte, attualmente sulla panchina del Tottenham, continui a circolare con insistenza in ottica calciomercato.

L’ex Commissario tecnico, si sa, ha estimatori sparsi per l’Europa anche se è il calcio italiano a gravitare costantemente intorno al profilo dell’allenatore pugliese. Il rapporto con gli ‘Spurs’ si sta consumando nel peggiore dei modi, con il passare delle settimane. Ed un indizio sul suo futuro arriva proprio dal tecnico che ha parlato ieri sera. Antonio Conte non ci sta e lo sfogo post pareggio contro il Southampton, in trasferta, dice praticamente tutto. Da 3-1 a 3-3, il tecnico leccese è parso una furia tracciando, di fatto, un futuro sempre più lontano da Londra: “Il problema è che abbiamo mostrato di non essere una squadra. Vedo calciatori egoisti, non vogliono allenarsi e non mettono il cuore”. Parole durissime dell’allenatore che vedrà esaurire il suo contratto con gli ‘Spurs’ il 30 giugno 2023. “Per cosa dobbiamo lottare? Non sono abituato a lottare per settimo o ottavo posto. La storia del Tottenham è questa da 20 anni, non hanno mai vinto qualcosa. Perché?”.

Juve-Inter per Conte: Zidane può rovinare tutto

Un interrogativo carico di polemiche che, virtualmente, separa già Conte dalla squadra inglese. E nel suo futuro, come detto, potrebbe ancora esserci l’Italia.

Inter e Juventus rimangono alla finestra, speranzosi di poter riabbracciare l’allenatore che sia a Milano che a Torino ha lasciato buoni ricordi e trofei. Ma il grande ostacolo potrebbe essere un altro: Zinedine Zidane. Il francese sembra ormai da tempo destinato ad allenare il PSG ma se questa pista dovesse clamorosamente sfumare, allora il club di Al-Khelaifi potrebbe farsi avanti e rilanciare proprio per avere Conte in panchina. Uno scenario possibile che Inter e Juventus sperano di non vivere: con le possibilità di un ritorno in Serie A che appaiono al momento sempre più probabili.