HIGHLIGHTS | Zaccagni affonda la Roma in dieci: 1-0 Lazio all’Olimpico

La Lazio vince il derby capitolino con una brillante rete dell’esterno azzurro, Roma penalizzata dall’espulsione di Ibanez e da un gol su fuorigioco di Smalling, poi finisce in rissa

Nello scenario di un gremito Stadio Olimpico con le rispettive tifoserie ad armeggiare sciarpe e bandiere, Lazio e Roma si affrontano a viso aperto nell’ultimo derby capitolino della stagione con la voglia di imporsi, come sempre, in una partita che va oltre la classifica.

I padroni di casa, solo sulla carta, risultano sin dai primi minuti molto più propositivi degli avversari giallorossi che sono invece costretti ad affondare spesso i tackle con decisione. Il pallone rimbalza spesso su entrambe le metà campo, senza sfondare mai in modo incisivo le linee difensive. Da sottolineare la grande tensione emotiva della partita sentita anche dagli uomini in campo. La Roma subisce appena al 32′ una pesante doppia ammonizione ai danni di Roger Ibanez per un intervento scomposto su Milinkovic-Savic in ripartenza. Giallorossi dunque in dieci minuti ancor prima dell’intervallo. Nel corso del secondo tempo per forza di cose la Lazio si distende e trova maggiori spazi, nonostante la difesa rivisitata di Mourinho riesca ad attutire il contraccolpo dell’espulsione. Al 65′ arriva il primo gol della partita con Zaccagni che apre il piattone rasoterra alla sinistra di Rui Patricio. Qualche minuto dopo la Roma spera nel pareggio con un rimpallo su Smalling in netto fuorigioco, perciò il punteggio resta archiviato sull’1-0. Nel finale tensione alle stelle, espulsi anche Cristante e Marusic.

Lazio-Roma 1-0: highlights, tabellino, classifica

LAZIO-ROMA 1-0

65′ Zaccagni

La classifica di Serie A: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter* 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus** 38, Udinese 38, Fiorentina 37, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione