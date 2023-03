Inter-Juve, è già nel mirino: “Fallo da codice penale”

I tifosi nerazzurri criticano la decisione del VAR di non punire il presunto fallo di mano che ha portato alla rete della Juventus nel corso del primo tempo

Inter e Juventus si contendono tre punti preziosissimi per l’orgoglio delle rispettive tifoserie e per guadagnare un vantaggio importante in classifica. C’è un evento, tuttavia, che ha diviso immediatamente le due squadre nel corso del primo tempo del derby d’Italia.

È il minuto 23′ quando Filip Kostic insacca il pallone alla sinistra di Onana, impassibile, con una potente e precisa rasoiata. Ciò che ha sollevato gli animi dei tifosi è stata però l’azione che ha condotto alla rete: nella ripartenza della Juventus, il centrocampista francese Adrien Rabiot sembra colpire il pallone con un braccio. Dopo un lunghissimo check del VAR durato quattro minuti, la rete viene convalidata nel dissenso generale.

Siamo tornati a rubare godo❤️ #InterJuve — Fabio Salei (@iosono_fabio) March 19, 2023

Ci vorrebbe una telecamera dedicata solo per i falli di mano di Rabiot #InterJuve — Daz (@DanyZull) March 19, 2023

#InterJuve 13 falli di mano nella stessa azione e gol convalidado. Siamo veramente ingiocabili… 😅 — Spidey_ (@sp1d3y_) March 19, 2023

Non solo Rabiot, errore di Dumfries catastrofico

Per i tifosi nerazzurri, in ogni caso, il fallo di mano di Rabiot non sarebbe stata l’unica nota negativa dell’azione che ha condotto alla rete dei bianconeri.

La carente copertura di Dumfries lungo la traiettoria del tiro di Kostic ha di fatto concesso all’esterno mancino grande spazio di manovra. Il tentativo di Darmian di recuperare il tempo e chiudere sull’avversario è stato dunque infruttuoso.

Errore madornale di Dumfries sul tiro di Kostic ma il fallo di mano di Rabiot non sanzionato è da codice penale. Ma del resto, ci si chiede perché chiunque li schifi.#InterJuve — Lorenzo (@LV26KS) March 19, 2023

#InterJuve quindi Rabiot è diventato il libero della pallavolo?

2006 all over again — gp (@leftiststuff) March 19, 2023

Poi Allegri si lamenta della partita con la Salernitana.

2 partite che giocano a pallavolo e nessuno dice bhe.#InterJuve — Stefano Colombo (@CartoonSolution) March 19, 2023