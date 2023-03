La Juve sfida l’Inter: 25 milioni di euro più scambio

Bianconeri pronti a farsi avanti per un loro obiettivo sull’out di destra. Cherubini potrebbe aver già trovato la chiave per anticipare i nerazzurri. Soldi e contropartita tecnica nell’affare

La penalizzazione subita dalla Juventus negli scorsi mesi, sembrerebbe aver ricompattato ancor dipiù i bianconeri. Nonostante quella pesantissima sanzione, infatti, Di Maria e compagni hanno trovato non soltanto una maggiore solidità rispetto ai mesi precedenti ma, tolta la Roma, non perdono una gara dall’ormai 29 gennaio scorso contro il Monza.

Da quel momento in poi, non a caso, sono successivamente giunte 9 vittorie, 1 pareggi0 e 1 sola sconfitta tra campionato e coppe. A testimoniarlo, sono quei miseri quattro punti che la separano attualmente dall’Atalanta (ferma lì al sesto posto). Un altro segnale incoraggiante, poi, è dovuto al fatto che i bianconeri stiano riuscendo a segnare con la giusta costanza e a concedere il minimo indispensabile. Da cosa lo si è potuto notare? E’ semplice: basta fare riferimento agli ultimi match giocati contro Torino, Sampdoria e Friburgo dove, in sole tre partite, sono state inflitte ben 10 reti ai loro rispettivi avversari (subendone appena 2).

Una volta individuata la retta via, però, sta in primis al tecnico Massimiliano Allegri dover continuare a stimolare nella miglior maniera possibile i propri giocatori. Un altro importantissimo step, infatti, sarà quello di domenica 19 marzo dove, alle ore 20:45, la Juventus affronterà l’Inter di Simone Inzaghi in mura nemiche. Un duello che rischia, seriamente, di espandersi anche sul mercato. Non a caso, sia bianconeri che nerazzurri hanno individuato un possibile rinforzo per l’out di destra in vista della prossima stagione: calciatore per cui rischia di scatenarsi, a questo punto, una vera e propria asta al rialzo.

Calciomercato, è corsa a due per Buchanan: la Juve prova ad anticipare l’Inter con la carta Soule-Iling Junior

Le prestazioni offerte da Tajon Buchanan nell’ultimo periodo al fianco del Club Brugge hanno, inevitabilmente, attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Juventus e Inter a maggior ragione.

Già 27 presenze totalizzate in stagione, a cui si aggiungono inoltre 1 rete e 6 assist, dal forte laterale canadese. Il classe ’99, neo 24enne, non ha lasciato del tutto indifferenti i diversi scout che sono accorsi a vederlo nell’ultimo periodo. Negli scorsi mesi è, infatti, giunta voce che alcuni scout della ‘Beneamata’ fossero presenti a Brugge–Benfica: match in cui Buchanan ha colpito per via del suo estro e della sua grande personalità. E’ vero, su di lui continua ad esserci l’Inter. I nerazzurri lo tengono sott’occhio come potenziale erede di Dumfries (destinato a lasciare Milano in estate).

Così come l’intera dirigenza del ‘Biscione’, però, anche la Juventus rischia seriamente di dire addio a Juan Cuadrado a fine stagione per via del suo contratto in scadenza. Buchanan al momento, oltre a percepire circa 600 mila euro più bonus, ha un valore che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che, insomma, la Juventus può provare ad abbassare con l’inserimento di una contropartita tra Soule e Iling-Junior a beneficio dei belgi.