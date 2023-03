La promessa della Premier cerca riscatto: occasione Inter e Milan

Occasione Dele Alli per Milan e Inter: il centrocampista inglese potrebbe essere offerto alle milanesi in estate

Potrebbe cercare riscatto in Serie A Dele Alli, talentuoso centrocampista offensivo di proprietà dell’Everton, attualmente in prestito al Besiktas dove, però, le cose non stanno andando benissimo.

Un talento espressosi solo in parte quello di Dele Alli. Il centrocampista inglese classe ’96 ha un altro anno di contratto con l’Everton che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito al Besiktas. In terra turca, però, il giocatore di origini nigeriane non sta brillando, anzi.

Dopo aver giocato quindici partite segnando tre gol tra campionato e coppa turca, Dele Alli è finito fuori rosa, ai margini del progetto tecnico di mister Senol Günes.

Calciomercato Milan e Inter: occasione Dele Alli in estate

A fine stagione, quando rientrerà all’Everton, il club inglese dovrà decidere cosa fare di Dele Alli: ha un altro anno di contratto e rischia di andare via a parametro zero.

Ecco perché l’Everton potrebbe valutare di cederlo a titolo definitivo già in estate, magari in Italia, proponendolo in particolar modo a Milan e Inter che potrebbero approfittare dell’occasione, dato che la sua valutazione attuale supera di poco i dieci milioni di euro.