Segna a raffica in Serie A: Mourinho sfida le milanesi per il bomber

Il calciomercato estivo vedrà una pressante caccia al bomber: Milan, Inter e Roma pronte a darsi battaglia per il gioiello della Serie A

Il campionato di Serie A va avanti, tra sorprese e conferme. Se il Napoli capolista non ha la minima intenzione di fermarsi e attende con ansia il doppio confronto europeo contro il Milan, proprio i rossoneri dovranno fare i conti con il post Udinese.

La sconfitta per mano della squadra di Sottil pesa come un macigno sulle spalle di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi che, adesso, dovranno vedersela proprio contro la squadra di Spalletti, al ‘Maradona’, dopo la sosta. Attesa da un big match, ma già stasera, anche l’Inter che ospiterà a San Siro la Juventus. Una gara dal sapore antico anche se, per le big milanesi, le attenzioni sembrano adesso rivolgersi già alla prossima stagione. Alla sessione estiva di calciomercato che rossoneri e nerazzurri intendono vivere da protagonisti, regalando a Pioli e Inzaghi i giusti innesti. Soprattutto in attacco dove, in particolar modo il ‘Diavolo’, ha fatto enorme fatica ad esprimere tutto il suo potenziale. Ed è per questo che in vista di giugno un nome su tutti sembrerebbe poter diventare caldissimo, viste le recenti importanti prestazioni proprio in Serie A. Si tratta di Beto, bomber portoghese classe 1998 che sta segnando con grande continuità. L’ultima rete proprio ieri sera, proprio contro i rossoneri, con 27 presenze 8 gol e 2 assist vincenti accumulati fino a questo momento. E a Beto, manco a farlo apposta, ci sta pensando il Milan.

Beto, futuro in una big: scatta l’asta

Le condizioni di Ibrahimovic (che il 3 ottobre compirà 42 anni) sono tutte da valutare, Origi ha fallito su ogni fronte e Giroud all’alba dei 37 anni non potrà giocarle tutte.

Ecco perchè il giustiziere del ‘Diavolo’ sembra un nome perfetto, per l’anno prossimo, da regalare a Pioli. Attenzione, però, pure all’Inter che stima tanto Beto e potrebbe approfittare per fare una doppietta: da tempo, infatti, Inzaghi spera nell’arrivo di Rodrigo Becao. Attenzione, infine, anche alla Roma. Perchè i giallorossi potrebbero farsi avanti nel caso in cui Tammy Abraham dovesse fare le valigie: cosa tutt’altro che improbabile. Una corsa a tre per il gioiello che i friulani valutano non meno di 35 milioni. In estate la battaglia sarà aperta: Milan, Inter e Roma pronte a sfidarsi con Becao sullo sfondo.