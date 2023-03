Bufera Inter-Juventus: “Andava punito”

Una gara infinita come sempre: Inter-Juventus continua dopo la vittoria dei bianconeri a San Siro. Quante polemiche per il fallo di mano

Non finiscono le polemiche per Inter-Juventus. I bianconeri hanno superato la compagine nerazzurra grazie al gol di Kostic realizzato nella prima frazione di gioco. Novità importanti per il presunto fallo di mano di Adrien Rabiot così come quello successivo di Vlahovic. L’arbitro Chiffi, anche dopo il consulto al VAR, ha convalidato la rete del laterale serbo risultata decisiva ai fini del risultato.

La Juventus continua a volare in classifica nonostante il meno 15 in classifica inflitto per il caso plusvalenze. A metà aprile si conoscerà l’esito dei ricorso della Juventus. L’obiettivo della compagine bianconera è quello di tornare in Champions League. L’ex direttore di gara, Gianpaolo Calvarese, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it a TvPlay parlando di quei presunti falli di mano: “Per me su Vlahovic c’è un fotogramma in cui sembra che prende il pallone con il braccio, in un’altra forse no. Dopo il check, su Rabiot fanno vedere le prime due, poi la terza: secondo me c’è il tocco. Su Vlahovic ho qualche dubbio”. Poi ha aggiunto: “In una sfida come Inter-Juve, non è possibile non avere immagini chiare: la tecnologia deve dare certezze“.

Inter-Juventus, la versione dell’ex arbitro Calvarese

Un’altra Inter-Juventus infinita con le polemiche già iniziate nel post-partita con i due allenatori che hanno cercato di esprimere i loro punti di vista. Simone Inzaghi ha criticato duramente l’operato dell’arbitro Chiffi, reo di non aver annullato il gol vittoria di Kostic con l’azione partita per un fallo di mano prima di Rabiot e poi di Vlahovic.

Le polemiche non si placano dopo Inter-Juventus con numerose versioni da parte anche degli addetti ai lavori. Le immagini, a dire il vero, non sono così chiare da poter scegliere la verità oggettiva.