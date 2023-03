“È il prototipo perfetto”: Allegri lo vuole subito, assalto Juve

Il centravanti segna e incanta, ora può finire seriamente nel mirino della Juventus per comporre l’attacco del futuro con Allegri ancora alla guida

La buona prestazione offerta dalla Juventus contro l’Inter, penalizzata da una situazione ancora dubbia per molti relativa al fallo di mano di Adrien Rabiot da cui è scaturita la rete di Filip Kostic, ha risollevato ulteriormente l’umore di Massimiliano Allegri. Ora il tecnico bianconero punta al quarto posto a sole sette lunghezze di distanza, un obiettivo decisamente a portata. Sono tuttavia vietati passi falsi, perché la Champions League deve essere l’unico metro di paragone che il club torinese ha per farsi valere anche in Europa.

Intanto la neonata dirigenza bianconera è attiva anche fronte mercato per garantire ad Allegri o chi ne farà le veci una serie di operazioni di caratura per scongiurare un netto sottodimensionamento d’organico. Oltre alle uscite di diversi centrocampisti, l’attenzione della Juventus è posta anche sul comparto offensivo. Il solo Dusan Vlahovic, attorno al quale ci sono comunque le pressioni di molti club esteri, non potrebbe garantire l’apporto necessario in solitaria. Tanto più se Arek Milik e Moise Kean non dovessero essere riconfermati. Allegri può tuttavia puntare uno dei centravanti più prolifici di questa stagione, alla prima in Serie A.

Calciomercato, Beto papabile per la Juventus

Giunto la scorsa estate a titolo definitivo dalla Portimonense, Beto è oggi una vera rivelazione. Con ventisette presenze, nove reti e un assist sta facendo ammattire le difese avversarie. Non ultima quella del Milan, nell’ultimo turno di campionato proprio contro l’Udinese.

Per il giornalista Graziano Carugo Campi è esattamente il “prototipo perfetto” di centravanti per la formazione guidata dal tecnico toscano. “Fa a sportellate, gioca di sponda, mette pressione ai centrocampisti avversari“, scrive Campi sul proprio profilo Twitter. Un chiaro messaggio, una sorta di invito, rivolto alla società bianconera sul futuro del centravanti portoghese.