Ennesima stoccata a De Ketelaere: “È come Daniel Maldini”

Charles De Ketelaere ha deluso fortemente le aspettative dal suo approdo in quel di Milano e continua a generare critiche nei suoi confronti

Il Milan è cascato di nuovo. Quella che si è conclusa ieri era la 27esima giornata del campionato di Serie A e la sensazione è che il ‘Diavolo’ targato mister Stefano Pioli non riuscirà a mantenere un andamento costante da qui al termine della stagione.

Nonostante il passaggio ai quarti di finale di Champions League, la truppa lombarda non riesce ad uscire una volta per tutte dalla crisi che l’ha colpita dal famoso pareggio beffa contro la Roma di Mourinho. E il ko per mano dell’Udinese lo dimostra ampiamente. Prima Roberto Pereyra, poi Beto e, infine, Kingsley Ehizibue. Inutile la rete siglata nel mezzo da Zlatan Ibrahimovic su calcio di rigore. Dal minuto 76 della ripresa ha trovato un po’ di spazio pure Charles De Ketelaere, entrato in campo proprio al posto del campione svedese. Il talento belga, però, continua a riscontrare parecchia difficoltà nel nuovo percorso in quel di Milano. I tifosi probabilmente tutto l’ambiente milanista si aspettavano molto di più dall’ex Club Brugge, dato che si trattava di un prospetto estremamente interessante. Ma il tempo passa e le critiche nei suoi confronti non diminuiscono, anzi. Su De Ketelaere ha detto la sua anche il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a ‘Mediaset’ durante la trasmissione ‘Pressing’: “De Ketelaere è al livello di Daniel Maldini“. Una frase che non lascia a tante interpretazioni.

Milan, De Ketelaere continua a non convincere

Quel che è certo è che oggi il classe 2001 (22 anni compiuti lo scorso 10 marzo) non è pronto per una squadra come il Milan. Lo sarà in futuro? E quanto servirà per farlo sbocciare definitivamente? Sicuramente i rossoneri non possono aspettare all’infinito.

Un club di tale prestigio, che ambisce ad alzare sempre di più l’asticella sia in Italia che in Europa, ha bisogno di giocatori già pronti, che siano in grado fin da subito di dare il loro contributo. Va bene la linea verde sul calciomercato, ma fino ad un certo punto. Starà a De Ketelaere dimostrare il suo valore in campo.