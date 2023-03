Fagioli si è preso la Juve 🔥, ecco il primo assalto estivo ⚠️

Nicolò Fagioli sempre più protagonista e convincente in maglia Juve: sirene estere in vista del calciomercato estivo

Il Derby d’Italia è ancora bianconero. La squadra di Allegri è uscita vincente anche da San Siro grazie alla rete decisiva di Kostic e con le solite polemiche.

Sul campo, invece, si è confermato ancora una volta Nicolò Fagioli. Il centrocampista, insieme a Locatelli e Rabiot, si è reso protagonista di una grandissima prestazione, confermando tutte le sue qualità e la crescita esponenziale al primo anno in pianta stabile in prima squadra. “Fagioli è cresciuto molto, ha tecnica e quantità, mentre Locatelli lì è bravo nelle chiusure. Ma ciò che fa la differenza è il cuore e la passione in una squadra per tornare a vincere”, ha dichiarato Allegri nel post partita. Ora anche il tecnico inizia ad esporsi sul centrocampista, sempre più destinato ad avere un ruolo da assoluto protagonista nella Juve. Non mancheranno, però, le sirene estere in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, doppio assalto a Fagioli: tutti i dettagli

In estate la Premier League potrebbe rappresentare una minaccia in casa Juventus per Nicolò Fagioli.

In particolare, potrebbe esserci un primo tentativo da parte dell’Arsenal e del Newcastle, soprattutto nel caso in cui i Magpies dovessero centrare la qualificazione in Champions League. In ogni caso, Fagioli è ritenuto incedibile dal club bianconero e servirà un’offerta più che irrinunciabile. Si parla di cifre già superiori ai 30 milioni di euro. Staremo a vedere.