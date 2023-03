La Juve fiuta la pista Donnarumma: proposta shock in arrivo dal Psg

I bianconeri potrebbero provare a mettere le mani sul portiere Campione d’Europa. I parigini non intendono scendere a compromessi e possono tentare uno scambio clamoroso

Che piaccia o no, è impossibile dimenticarsi di Gianluigi Donnarumma: estremo difensore con un trascorso tra le file del Milan e, tutt’ora, attuale portiere della Nazionale Italiana di calcio.

Il classe ’99 decise di dare, all’epoca, il proprio addio a zero ai rossoneri non firmando alcun rinnovo di contratto e passando, di conseguenza, al Psg. Una scelta che, da allora, ha fatto parecchio discutere e che ha posto il portierone azzurro nel dimenticatoio di migliaia e migliaia di tifosi milanisti (dove, ancora oggi, non mancano i fischi rivolti nei suoi riguardi in occasione di molti impegni assieme alla Nazionale). Se lo stabiese è stato dimenticato, però, tutto questo lo si deve, principalmente, all’apporto offerto dal suo erede al Milan in questo ultimo anno e mezzo. E’ stato grazie a Maignan, infatti, che tutti i supporters del ‘Diavolo’ sono così riusciti a dimenticarsi, quasi completamente, di quanto accaduto nell’estate del 2021.

A distanza di qualche anno, poi, resta comunque da dover ammettere che Gianluigi Donnarumma è ancora nel vivo della propria carriera (essendo un classe ’99). Soli 24 anni all’anagrafe per lui e che potrebbero permettere, di conseguenza, al forte portiere ‘made in Italy’ di ritornare un giorno nella propria patria. In tal senso, occhio perché a pensarci più di tutti è la Juventus. Non a caso, sono proprio i bianconeri che – in virtù del contratto di Wojciech Szczesny, con scadenza fissata nel prossimo 2024 – potrebbero finire per fare un serio tentativo per l’estremo difensore Campione d’Europa. Dal canto proprio, invece, i parigini non intendono scendere ad alcun singolo compromesso ed è per questo che potrebbero finire per porre sul tavolo della ‘Vecchia Signora’ una sorprendente idea di scambio.

Calciomercato Juve, Al-Khelaifi pensa al blitz per uno tra Vlahovic e Chiesa: occhio all’idea di scambio con Donnarumma

Nonostante tutte le contestazioni ricevute in occasione del match d’andata degli ottavi di Champions, per via di quella ‘papera’ commessa sull’1-0 in favore del Bayern Monaco, Gianluigi Donnarumma resterà a difesa dei pali della porta del Psg anche nella prossima stagione.

Lui e la società francese hanno, infatti, un contratto che li vede legati assieme sino a giugno 2026. Non per questo, però, è detto che il portierone azzurro resti sino a quella data appena sopraccitata dalle parti di Parigi. Su di lui c’è forte la Juve: club che, come accennato nelle righe precedenti, pensa di poterlo ingaggiare, eventualmente, come futuro erede di Szczesny. Qualora i bianconeri dovessero, quindi, spingere a tutti gli effetti per questo scenario, i parigini potrebbero proporre, in via alternativa, un presunto scambio con Dusan Vlahovic o Federicho Chiesa (in caso di partenza di Neymar, magari). Restano due gli ostacoli però: in quanto Donnarumma percepisce uno stipendio attorno ai 12 milioni di euro a stagione e la ‘Vecchia Signora’, dal canto proprio, non è intenzionata a cedere i propri big come contropartite ma, solamente, per cifre interamente in cash.