Roma da rosso: 10 in tutto, ecco il ‘problema’ Mourinho

‘Special One’ croce e delizia di questa squadra. C’è un pessimo dato che lo conferma e questo è un fattore che gli è costato la perdita di sei punti nelle ultime due gare

Ad un giorno di distanza dal derby di Roma, che piaccia o no, è il caso di dire ‘stessa spiaggia, stesso mare’. Anche in occasione del match di ritorno infatti, andato di scena nella Capitale tra i biancocelesti e la compagine di José Mourinho, i giallorossi si sono nuovamente dovuti arrendere sotto i colpi della squadra di Maurizio Sarri. Questa volta, ad essere risultato decisivo, è stato Mattia Zaccagni e non solo.

L’esterno d’attacco biancoceleste ha sbloccato il match grazie ad un preciso diagonale al 20′ della ripresa. Non c’è stato nulla da fare per la squadra di José Mourinho che, nonostante quei pochi ed ultimi assalti finali, non è più riuscita a riportare il risultato in parità. Lo stesso e identico epilogo c’è stato, non a caso, anche nella gara d’andata: dove, ad essere risultata decisiva, è stata una disattenzione difensiva di Roger Ibanez che ha, poi, scaturito la rete di Felipe Anderson. Ad essere sinceri, il centrale brasiliano si è nuovamente ripetuto ed ha commesso un’ingenuità simile anche in occasione del derby di ieri. La sua espulsione, andata in scena attorno alla mezz’ora di gara, è poi risultata fatale per i giallorossi.

In netta inferiorità numerica, infatti, i suoi compagni di squadra non hanno potuto far nulla e, di conseguenza, non sono più riusciti a raddrizzare la partita. Un episodio che ha, dunque, influenzato in maniera negativa la gara. Duole dirlo ma purtroppo è così, la Roma non è per niente nuova a questo tipo di episodi. La stessa cosa è capitata una sola settimana fa anche a Marash Kumbulla in occasione della sfida contro il Sassuolo. In seguito a quel rosso diretto, per condotta violenta su Berardi, Pellegrini e compagni sono, per l’ennesima volta in questa stagione, dovuti rimanere in dieci: numero che si riconcilia perfettamente ad un dato fatto registrare dalla ‘Lupa’ nel corso di quest’annata.

Roma squadra con più espulsioni di tutte da quando c’è Mourinho: già 10 in un solo anno e mezzo

Nonostante José Mourinho abbia messo piede, per la prima volta, dalle parti di Roma nell’estate del 2021, la sua squadra risulta momentaneamente la più aggressiva di questo campionato.

Da quando lo ‘Special One’ è atterrato nella Capitale, infatti, i giallorossi hanno rimediato la bellezza, si fa per dire naturalmente, di 10 espulsioni in Serie A. Un fattore tutt’altro che positivo e che, di fatto, è costato la perdita di sei punti effettivi alla ‘Lupa’ nelle ultime due gare. La Roma non trova più la vittoria in campionato dal 5 marzo scorso contro la Juventus: dove, in quell’occasione, fu il loro avversario di giornata Moise Kean a farsi espellere nel finale. Sempre all’Olimpico’ invece, lo ribadiamo, Kumbulla e Ibanez hanno costretto a giocare in dieci i propri compagni di squadra, non lasciando alcuna minima speranza di rimonta, nelle due gare successive giocatesi contro Sassuolo e Lazio.