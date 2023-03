Tegola per Mancini, in due alzano bandiera bianca: i sostituti

La nazionale italiana è pronta a scendere nuovamente in campo, e lo farà nell’importantissima sfida contro l’Inghilterra.

La nazionale di Roberto Mancini si è ritrovata a Coverciano per preparare la sfida contro l’Inghilterra, valida per la prima partita del Gruppo C delle Qualificazioni all’Europeo 2024.

Il tecnico di Jesi, però, ha dovuto fare i conti con dei forfait inaspettati, che lo hanno portato a convocare altri calciatori. Ivan Provedel e Federico Dimarco, infatti, sono costretti ad alzare bandiera bianca per via di alcuni problemi. Il portiere biancoceleste è alle prese con un attacco febbrile mentre, il terzino nerazzurro, con un risentimento ai retti addominali.

Doppia tegola per Mancini: Carnesecchi e Palmieri chiamati a Coverciano

Come detto, Roberto Mancini ha dovuto fare i conti con i forfait di Ivan Provedel e Federico Dimarco, che non potranno prendere parte alle sfide degli azzurri.

Al loro posto, il commissario tecnico ha convocato Marco Carnesecchi e Emerson Palmieri. Il portiere della Cremonese, che si stava allenando con l’under 21, sarà regolarmente a disposizione di Mancini per l’allenamento pomeridiano mentre, Emerson Palmieri, raggiungerà Coverciano nella tarda serata di oggi.