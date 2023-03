Ancelotti via, il Real osserva: possibile beffa per Inter e Juve

Nonostante la stagione sia ufficialmente entrata nella sua fase più calda, diverse società sono già attive nel programmare il futuro.

I blancos, infatti, potrebbero salutare Carlo Ancelotti al termine della stagione, che sembrerebbe interessato a provare nuove avventure. Non è un mistero che il tecnico italiano sia nel mirino della federazione brasiliana, alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni rassegnate da Tite. L’idea di un esperienza sulla panchina verdeoro stuzzica e non poco Ancelotti, che potrebbe decidere di accettare l’incarico. Proprio per questo, dalla Spagna riportano che il club di Florentino Perez stia già vagliando i possibili sostituti in caso di addio ufficiale.

Addio Ancelotti, il Real si cautela: possibile beffa per Inter e Juventus

Proprio per questo il Real Madrid si sta guardando intorno, in modo da non farsi trovare impreparato qualora l’addio si concretizzasse. Uno dei nomi che stuzzica e non poco è Antonio Conte che, a breve, potrebbe veder terminare la propria avventura sulla panchina del Tottenham. Gli inglesi, infatti, sarebbero orientati ad esonerare il tecnico pugliese per via delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa nella giornata di sabato. Su Antonio Conte, però, c’è anche il forte interesse di Juventus e Inter, che lo rivorrebbero sulla propria panchina in caso di separazione da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. In caso di chiamata da parte di Florentino Perez, per l’ex c.t. azzurro sarebbe difficile resistere, anche per provare un’esperienza nella Liga. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, un altro nome che intriga la dirigenza dei merengues è Raul, che attualmente allena il Castilla. Tra le varie opzioni troviamo anche i ritorni di Zidane e Mourinho, anche se il portoghese sembra essere concentrato solo sull’esperienza nella capitale. La cosa certa è che il Real ha iniziato a pianificare il futuro senza Carlo Ancelotti alla guida della squadra.