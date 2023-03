Il Napoli rompe il ‘muro’ Kim: 20 milioni per l’erede

Il difensore centrale assorbe le avances della Premier League e potrebbe lasciare il capoluogo campano per 60 milioni, intanto cresce l’attesa dell’eventuale erede direttamente dalla Serie A

L’ennesima vittoria in campionato del Napoli contro il Torino accresce il sogno di vittoria dello Scudetto nel cuore e nelle menti di staff, giocatori e tifosi azzurri. Protagonista di questa cavalcata incredibile è indubbiamente Luciano Spalletti alla guida di un gruppo formidabile, tenuto insieme da individualità talentuose a caccia di gloria.

Tra queste non serve neppure citare Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia per le immense qualità dimostrate finora in fase realizzativa, ma anche il difensore centrale Kim Min-Jae per la straripante solidità. Lui che nella sessione estiva di mercato era stato strappato dal Fenerbahce come sostituto del colosso Kalidou Koulibaly, per anni simbolo di quel Napoli delle meraviglie sotto la guida di Maurizio Sarri. Ebbene il centrale coreano è oggi una delle rivelazioni assolute di questa stagione, anche a livello europeo. Tanto che il valore del suo cartellino è schizzato a 60 milioni di euro, nel vortice di tanti club di Premier League. Manchester United e Liverpool, ma anche il Tottenham di Antonio Conte hanno i fari puntati verso un’apertura da parte di Aurelio De Laurentiis. Improbabile, visto che la decisione di Kim è quella di restare a Napoli ancora per molto tempo. Ma sul mercato non c’è mai certezza.

Calciomercato, dopo Kim ecco Thiaw: duello Napoli-Milan

Nel caso in cui l’offerta dovesse diventare davvero irrinunciabile, il Napoli potrebbe fiondare le proprie attenzioni su un altro talento in forte crescita. Si tratta di Malick Thiaw, centrale tedesco fresco di convocazione in Nazionale maggiore, ben lontano dall’ultimo momento di forma negativo del Milan.

Il direttore sportivo Paolo Maldini, il quale lo ha prelevato da poco dallo Schalke 04, vorrebbe poterci guadagnare almeno 20 milioni di euro. C’è tuttavia grande riservatezza e ritenzione, perché considerato uno dei possibili centrali più promettenti di cui il Milan non può che fare tesoro.