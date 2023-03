“Inzaghi al capolinea”: la rivelazione arriva in diretta

Simone Inzaghi vive ormai sul filo del rasoio. L’allenatore dell’Inter ha perso il big match a San Siro: ora potrebbe dire addio al termine della stagione

Novità importanti in casa Inter con il futuro di Simone Inzaghi sempre in bilico. Nona sconfitta in Serie A per la compagine nerazzurra, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Ai quarti di finale di Champions League l’Inter affronterà l’ostacolo chiamato Benfica con le due sfide tutte da vivere.

Un periodo complicato per i nerazzurri che dovranno così affrontare il mese di aprile al massimo delle proprie forze. Novità importanti anche per il futuro di Simone Inzaghi: in estate potrebbe arrivare anche l’addio dell’allenatore della compagine nerazzurra. Così il giornalista Furio Focolari ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo parere: “Credo che Simone sia al capolinea se, come temo, le cose vanno come devono andare”. Tante sconfitte in Serie A per l’Inter, che dovrà così dimenticare in fretta le sconfitte collezionate nel mese di marzo per risalire in classifica. Al momento i nerazzurri sono stati superati dalla Lazio, che si è portata a sorpresa al secondo posto.

Inter, Inzaghi si gioca tutto il suo futuro

L’Inter continuerà a lavorare anche sul fronte calciomercato per risolvere la situazione rinnovi contrattuali. Con Milan Skriniar che ha già firmato con il PSG, la dirigenza nerazzurra dovrà pensare a nuovi colpi soprattutto per rinfozare il reparto arretrato.

Simone Inzaghi cercherà di centrare una semifinale di Champions per un derby tutto italiano con Milan o Napoli, l’altro quarto del tabellone davvero suggestivo. L’allenatore si giocherà il suo futuro a partire dalle prossime sfide di campionato e della massima competizione europea. Novità importanti in vista della prossima stagione con l’allenatore dell’Inter pronto a giocarsi tutte le carti vincenti. Tutto sarà deciso nelle prossime settimane ricche di impegni in campo e fuori per la società milanese.