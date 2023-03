Mourinho e la Roma, l’annuncio: “Accordo terrificante”

Le parole del direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, ospite su TvPlay sulla questione legata alla permanenza dello ‘Special One’ e le operazioni di mercato della Roma

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, il direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, ha trattato della questione relativa alla possibile partenza di José Mourinho al termine della stagione con la Roma. Al seguire ci sarebbero nomi importanti, ma i piani dirigenziali giallorossi potrebbero prendere una piega ben precisa.

“Mou ha ancora un anno di contratto per 10-12 milioni di euro lordi. Credo sia il più grande allenatore della storia, se va via da Roma è per sua scelta. Non per soldi. Al tempo stesso c’è un settlement agreement terrificante, motivo per cui perderanno sia Ibanez che Abraham, e non potranno mai permettersi uno come Conte in panchina. Lui vuole salvare il suo curriculum vincendo, e per farlo deve avere con sé giocatori di livello. La Roma eccelle solo con Dybala e Pellegrini, gli altri sono giocatori buoni o tutt’al più accettabili. Sicuramente se parliamo di Scudetto, hanno una rosa sopravvalutata“, ha dichiarato Zazzaroni in modo pungente.

Roma sopravvalutata, Napoli corsara in Europa

“Belotti e Dybala hanno avuto acciacchi, Abraham sbaglia troppo. I migliori sono forse Matic e Smalling. Loro seguono un allenatore che ha empatia, è trascinatore e riesce a portarli a fare risultato. Hanno tre punti rispetto alla passata stagione, senza Mkhitaryan. Non c’è un Veretout, con Wijnaldum fantasma per via dell’infortunio e della lenta ripresa. Le cose vanno evidenziate nel modo giusto“, ha poi aggiunto il direttore con una postilla tecnica.

Infine Zazzaroni ha voluto dire qualcosa anche in merito al rilancio del calcio italiano a livello europeo: “No, non c’è alcuna ripresa. Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato e ha dimostrato di rispecchiare gli standard della competizione, le altre invece stanno facendo veramente male. Il nostro campionato non è migliorato, solo il Napoli si salva. Non c’è alcuna ripresa, ribadisco“.