Prestito in Serie A 👀, il Milan cerca la svolta per De Ketelaere 🚨

De Ketelaere via in prestito, aumentano le possibilità di una cessione in estate. Lo scenario e tutti i dettagli di calciomercato

Il Milan continua ad aspettare, ancora invano, l’esplosione di De Ketelaere. I primi mesi in rossonero del talento belga sono stati un vero e proprio fallimento, ma il club non vuole disperdere l’importante investimento fatto la scorsa estate.

“Ci ha messo più tempo di quello che volevo e volevamo ma sta bene. Non è solamente un bravo ragazzo, coi bravi ragazzi ci vado a mangiare la pizza ma noi vogliamo vincere le partite e lui ci farà vincere le partite. Nel Brugge svariava molto e le sue occasioni da gol stanno aumentando, arriverà. Il primo gol che farà sarà fortunoso, io me lo immagino così”. Stefano Pioli continua a difendere ed aspettare il trequartista, ma la dirigenza del Milan comincia ora a riflettere sul possibile prestito in estate. Spuntano le prime suggestioni di calciomercato.

Calciomercato Milan, suggestione Monza per rilanciare De Ketelaere

Un tentativo per De Ketelaere potrebbe essere fatto dall’ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi.

De Ketelaere deve ritrovare fiducia, minuti da protagonista e le sue giocate. Il Monza potrebbe così fare un tentativo per il suo prestito in Serie A: il belga rimarrebbe nel campionato italiano e diventerebbe di nuovo centrale come al Brugge. Un’esperienza importante anche per il Milan per valutare le reali qualità del calciatore. Staremo a vedere.