Addio Barça per 12 milioni: corsa a tre in Serie A

Il difensore centrale, reduce dal prestito al Tottenham, potrebbe sposare il progetto tecnico di una delle big italiane a caccia di rinforzi dopo le uscite di mercato

Una stagione come sostituto, poche volte presente in campo da titolare. Questa è stata finora la scelta tecnica di Antonio Conte sull’impiego del proprio difensore centrale al Tottenham, in prestito dal Barcellona, dove quasi certamente sarebbe stato una mera ruota di scorta per via del foltissima concorrenza di giovani intraprendenti alle dipendenze di Xavi.

Eppure questo scenario continua a stare stretto a Clement Lenglet. Il centrale non ha alcuna intenzione di scendere a nuovi compromessi in futuro, specialmente dal momento che dovrà fare rientro in Spagna come da accordi al termine dell’esperienza in Premier League. Il suo ritorno sarà però soltanto temporaneo. Né da parte sua né da parte della dirigenza blaugrana c’è intenzione di prolungare il proprio rapporto di lavoro. Almeno sulla carta. Così il suo nome potrebbe essere rilanciato sul mercato, con diverse realtà di Serie A pronte ad accaparrarselo.

Lenglet sul mercato: Inter, Juventus e Milan a caccia

Su Lenglet ci sarebbe sicuramente l’Inter, fresca di cessione di Milan Skriniar e con qualche dubbio da sciogliere ancora sulla situazione di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Per il club nerazzurro non si tratterebbe di un’operazione a parametro zero come la dirigenza preferirebbe che fosse, ma sicuramente il cartellino del francese non costerebbe quanto tante altre alternative più dispendiose.

Per lui si parte da una base di 12 milioni di euro, trattabili. Anche la Juventus, quindi, approfitterebbe dell’occasione low cost per limare l’impianto di Massimiliano Allegri. Senza dimenticare neppure il Milan di Stefano Pioli, recentemente allo sbando proprio in fase di copertura e impostazione dalle retrovie. Per le tre big italiane, dunque, potrebbe nascere una nuova contesa in estate.