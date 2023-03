Ancelotti lontano dal Real: arriva la conferma inattesa

Il Real Madrid è in piena corsa per portare a casa la Champions League e al contempo non molla il sogno scudetto, nonostante il grande distacco dal Barcellona. Il futuro di Ancelotti però sembra lontano da Madrid

Nell’ultimo match di Liga il Real Madrid è uscito sconfitto contro il Barcellona capolista, ma nonostante questo le merengues non mollano l’obiettivo scudetto.

Dodici punti sono indubbiamente molti ma a rinfrancare gli animi c’è la corsa in Champions League, che. vede il Real impegnato ancora ai quarti. Ci sono in ballo tanti obiettivi per Carlo Ancelotti, che però potrebbe ritrovarsi proiettato in una realtà completamente differente a fine stagione.

Ederson chiama Ancelotti: “Lo elimineremo dalla Champions”

La nazionale del Brasile è rimasta senza allenatore, o almeno momentaneamente con Menezes che farà da CT ad interim. Si è parlato spesso di un futuro nei verdeoro per allenatori del calibro di Luis Enrique, Guardiola e Carlo Ancelotti.

Ederson Moraes, portiere del Manchester City, si è detto impaziente di vedere l’allenatore italiano sulla panchina della Seleçao e per fare in modo che questo accada l’estremo difensore ha un’unica soluzione: eliminare il Real dalla Champions League. Tra il serio e il faceto, Ederson ha dipinto Ancelotti come – un allenatore eccezionale e che tutta la squadra (del Real Madrid) ama – riconoscendo al mister italiano qualità indiscusse. Il portiere ha poi proseguito: “È un ragazzo che ha avuto una carriera di grande successo, basta guardare il suo curriculum. Vedremo nel prossimo futuro se sarà col Brasile o no. Stavo parlando anche con Casemiro, Vinicius Jr. e Militão. La possibilità che arrivi è grande, è vero, quindi proveremo a eliminare Carlo dalla Champions per farlo venire il più presto possibile…”

Ederson sembra piuttosto sicuro delle sue parole, ma soprattutto sembra coltivare la certezza che il City passi i quarti di finale contro il Bayern Monaco, cosa tutt’altro che scontata.