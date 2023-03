Conte o Mourinho: la Roma ha già preso la decisione

La Roma già starebbe pensando al futuro in panchina: Conte sarebbe pronto a tornare in Serie A, ma Mourinho vuole proseguire la sua avventura

Una sconfitta nel derby della Capitale che brucia ancora per la compagine giallorosso. Un gol di Zaccagni ha regalato la vittoria alla Lazio, che è balzata al secondo posto in classifica vista la contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Novità importanti per la Roma che ora starebbe pensando alla prossima stagione tra Mourinho, voglioso di continuare, e il possibile colpo in panchina chiamato Antonio Conte.

Il giornalista e direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ha rivelato all’emittente radio il suo punto di vista sul manager del Tottenham, che potrebbe essere esonerato nelle prossime ore dagli Spurs: “Antonio Conte è tra i papabili della Roma per sostituire Mourinho: con l’aiuto del decreto Crescita si può arrivare al suo ingaggio”. Roberto Pruzzo, invece, ha rivelato il suo punto di vista completamente opposto: “Mourinho ancora sulla panchina della Roma? Se ci sono le condizioni per poter proseguire o, addirittura, per prolungare il rapporto, credo che i tifosi sarebbero strafelici. E io andrei avanti con il portoghese”. Novità importanti in vista della prossima stagione con la compagine giallorossa che intende centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ma il percorso è più complicato del previsto.

Roma, Conte verso il ritorno in Serie A

Novità importanti per Antonio Conte, che ha criticato duramente negli ultimi giorni i calciatori del Tottenham per scarsa professionalità. Così il discorso è piombato anche sulla società che non vince da tanti anni: finora gli Spurs non hanno collezionato nessun trofeo.

Sulle tracce dell’allenatore leccese ci sarebbe anche la pazza idea Milan, dopo aver guidato l’Inter verso lo Scudetto prima del suo trasferimento in Premier League. All’inizio le cose sono andate nel verso giusto, ma il manager italiano non è stato capace di rivoluzionare il top club inglese che non è riuscito a fare il passo in avanti, quello decisivo.