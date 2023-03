Conte scatena il caos in casa Milan: cosa sta succedendo

Antonio Conte è pronto a tornare in Italia dopo la delusione al Tottenham: esonero in vista per l’allenatore italiano, pazza idea Milan

Non finiscono i problemi per Antonio Conte. Al Tottenham dopo il glorioso scudetto conquistato alla guida dell’Inter, ma sarebbe in arrivo l’esonero da parte degli Spurs. Il manager italiano ha criticato l’operato della società per attaccare successivamente anche la poco professionalità dei suoi calciatori definiti egoisti.

Così il giornalista, direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista ha rivelato tutta la verità sulla pazza idea Milan: “Conte è stato sondato con un contatto diretto con Cardinale. Ma non sarebbe una opzione per Maldini e Massara che continuerebbero tranquillamente con Pioli o andrebbero eventualmente su altri nomi”. Poi ha aggiunto: ” Aggiungo che, secondo me, la Roma è la favorita in Italia per Conte, se dovesse andare via Mourinho“. In casa rossonera potrebbe esserci proprio qualche frattura per decidere il nuovo allenatore del Milan. Da una parte Cardinale vorrebbe cambiare completamente con il profilo internazionale di Antonio Conte, mentre i dirigenti rossoneri sarebbero propensi a confermare Stefano Pioli.

Milan, Conte verso una soluzione: ritorno in Serie A

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con i vari impegni in campionato e in Champions League. Il Milan dovrà centrare la qualificazione alla prossima Champions, ma il percorso non è così facile come sembra. Ai quarti della massima competizione europea, i rossoneri affronteranno il Napoli per un derby tutto italiano: chi andrà in semifinale, affronterà la vincente tra Inter e Benfica.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Antonio Conte, pronto a rimettersi in gioco anche in Serie A alla guida di una prestizione compagine. A Londra ha sentito anche la mancanza degli affetti più cari, come la moglie e la figlia che non l’hanno seguito nell’avventura alla guida del Tottenham. Un modo per ricaricarsi il prima possibile mettendo in circolo il suo lavoro certosino.