Da Conte a Inzaghi, ribaltone in Serie A: il destino è segnato

Antonio Conte, Simone Inzaghi e non solo: arrivano le percentuali sul futuro dei tecnici delle big che militano nel campionato di Serie A

Ormai non ci sono più molti dubbi. Antonio Conte e il Tottenham si diranno addio, forse addirittura prima del termine della stagione in corso. La sintonia tra l’allenatore salentino e la proprietà del club inglese sembra essersi esaurita del tutto, con l’ex Inter che non sta decisamente attraversando un periodo semplice.

Motivo per cui non sarebbe completamente da escludere un anno sabbatico, per recuperare le forze nel migliore dei modi e riflettere più tranquillamente sul da farsi in ottica futura. Allo stesso tempo, però, pare che Conte sia particolarmente attratto dall’idea di tornare in Serie A. Ma dove potrebbe allenare uno come lui nel nostro campionato oggi? Inter e Juventus rimangono opzioni da tenere in considerazione e negli ultimi giorni si sta parlando anche di un possibile approdo alla Roma.

Se l’arrivo in Italia di Conte dovesse realmente concretizzarsi, potrebbe scattare una girandola di allenatori? Sull’argomento in questione si è espresso il noto giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di ‘Supernews’: “Pioli al 70% resterà al Milan. A meno che non succeda qualcosa di drammatico per quanto riguarda il cammino in campionato. Ma comunque ha un contratto fino al 2025, quindi è difficile che la proprietà e Cardinale decidano di ribaltare in questo modo la situazione. Non saprei su chi potrebbero puntare, se Pioli andasse via“.

Inter, Bargiggia: “Inzaghi ha un 60% di possibilità di restare”

Si passa, poi, a Massimiliano Allegri e la Juventus: “Credo che rimarrà sulla panchina bianconera all’85%“. Meno probabile, secondo il collega, la permanenza di José Mourinho alla Roma: “Resterà al 55%. Tiago Pinto, come ho detto, potrebbe virare su qualche altro tecnico straniero“.

Chiosa finale su Sarri e Inzaghi: “Sarri, perlomeno in campionato, sta facendo bene con la Lazio. Per quanto riguarda Inzaghi, invece, credo che abbia un 60% di possibilità di rimanere, soprattutto se l’Inter centrerà la qualificazione in Champions League“.