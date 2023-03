Decisiva la sconfitta contro l’Inter: pensa alle dimissioni

L’Inter sarà protagonista ai quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato il Porto: pensa alle dimissioni, ecco quello che è successo

Saranno ore frenetiche in casa Porto dopo l’eliminazione dei giorni scorsi: ora è scoppiata la bufera in terra portoghese. Le prossime ore saranno decisive per il divorzio decisivo tra le parti: cos’è successo?

Come svelato nelle ultime ore dalla stampa portoghese, potrebbe arrivare la rivoluzione in casa Porto. L’ex esterno di Lazio e Inter, Sergio Conceicao, starebbe pensando alle dimissioni durante la pausa Nazionale. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, sarebbe nate delle polemiche con la società per alcuni investimenti non effettuati per rinforzare la rosa a sua disposizioni. Nel corso dei mesi il malcontento dell’allenatore portoghese è diventato globale per pensare così alla separazione immediata con la compagine portoghese. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la sua scelta definitiva.

Porto, divorzio per Conceicao: la situazione

Due sfide equilibrate con i nerazzurri decise per vari episodi: l’Inter ora si giocherà l’accesso alle semifinale sfidando un’altra compagine portoghese, il Benfica, che sta dominando in questa stagione con il suo gioco spumeggiante.