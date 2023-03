Duello in A per Cuadrado: nuovo compromesso ed emergenza Juve

Il colombiano non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus ed ambisce alla permanenza in Serie A con due club su di lui, intanto cresce l’urgenza del sostituto tra le file bianconere

Juan Cuadrado è stato per anni uno degli elementi maggiormente incisivi della Juventus. Che partisse da terzino o da esterno alto, piuttosto che a tutta fascia, si è sempre fatto trovare pronto. E qualche volta ha dato modo alla tifoseria bianconera di idolatrarlo per le grandi giocate di fino, i gol improvvisi. Ma il tempo passa per tutti e anche lui, dopo una lunga valutazione, ha preso la decisione di separare la propria strada da quella torinese al termine della stagione.

Anche la dirigenza della Juventus ha dato massima disponibilità sulla questione e per sua fortuna, il percorso intrapreso in Serie A potrebbe continuare ancora. L’Italia è la sua seconda casa ormai e potrebbe semplicemente trasferire il suo domicilio: Roma e Inter sono attivissime sul mercato proprio perché sia l’una che l’altra cercano un profilo di esperienza come il suo. José Mourinho perderà Rick Karsdorp, oggi infortunato, mentre Simone Inzaghi potrebbe dover sacrificare il buon Denzel Dumfries.

Calciomercato, Cuadrado tra Roma e Inter: intanto la Juve cerca rinforzi

Con l’arrivo a parametro zero e qualche annetto sulle spalle, però, Cuadrado dovrà abbassare le pretese sull’ingaggio perché attualmente troppo elevato per stuzzicare le attenzioni delle due concorrenti.

Al contempo, la Juventus dovrà fare i conti con una situazione difensiva abbastanza delicata. La sua uscita e quella di Alex Sandro lascerebbero sguarnite le due corsie esterne basse. Così la dirigenza bianconera potrebbe certamente contare sull’apporto di Karsdorp, ma non disdegnerebbe neppure i profili di Singo del Torino, Holm dello Spezia e Fresneda del Valladolid. I costi sono variabili per tutti e tre i profili ma pur sempre limitati entro il range di 15 milioni di euro al massimo.