Il prezzo è quello giusto: il Milan vende Leao

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

Tra le più attive in questo senso troviamo il Milan che, oltre a pianificare i possibili nuovi acquisti, sta lavorando anche per quanto riguarda i rinnovi contrattuali.

Il più chiacchierato è ovviamente Rafael Leao, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024. Il portoghese si sta rendendo protagonista di una stagione decisamente sottotono, che lo vede a quota nove reti realizzate in 35 partite disputate. La dirigenza rossonera sta provando da mesi a trovare una soluzione, ma al momento un accordo sembra non essere stato trovato. Proprio per questo motivo, la società sta valutando la possibile cessione anche in caso di rinnovo, tanto che avrebbe già stabilito il prezzo per lasciarlo partire in estate.

Rafael Leao, addio anche con il rinnovo: questa la richiesta

Come detto, il Milan è impegnato nella questione legata a Rafael Leao, che potrebbe lasciare Milano alla riapertura del prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, anche in caso di rinnovo da 7,5 milioni di euro a stagione per quattro anni, il Milan potrebbe decidere di cedere il classe 1999, tanto che avrebbe già stabilito il prezzo. La cifra richiesta dal club lombardo per lasciar partire il proprio gioiello è di circa 80 milioni di euro, cifra che non spaventa certamente le big inglesi. Molte squadre di Premier, infatti, seguono da mesi la situazione, e potrebbero decidere di affondare il colpo in estate. Si tratterebbe di una cessione importante per il Milan che, però, si ritroverebbe denaro importante da poter reinvestire sul mercato per rinforzare la propria rosa. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Rafael Leao che sembra destinato a salutare Milano dopo quattro anni dal suo arrivo.