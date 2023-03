Lukaku in Serie A, ma non all’Inter: il ribaltone è clamoroso

Lukaku ha deluso le aspettative dal suo ritorno all’Inter, perciò non è da escludere che lasci il club nerazzurro: lo offrono alle rivali

Nona sconfitta in campionato. La delusione in casa Inter, inevitabilmente, è parecchia per quanto concerne il rendimento in campionato. Parliamo di uno dei club più prestigiosi in Serie A e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions non può bastare.

L’obiettivo principale, nonché dichiarato più volte ad inizio stagione, era lo Scudetto. Era appunto, perché la ‘Beneamata’ ha già detto addio da un po’ di tempo al principale trofeo nazionale e siamo soltanto alla 27esima giornata. Inzaghi ha perso tanta della fiducia nei suoi confronti, ma va detto che anche alcuni calciatori finora non sono stati all’altezza delle aspettative. Tra questi certamente abbiamo Romelu Lukaku: il ritorno di Big Rom ad Appiano Gentile aveva scaldato il cuore dei tifosi, però il campo ha raccontato una storia diversa. Motivo per cui non è da escludere che l’Inter decida di non puntare sul classe ’93, in prestito secco dal Chelsea, per le prossime annate, sebbene dei miglioramenti si siano visti nell’ultimo periodo. Se la separazione dal club nerazzurro dovesse nuovamente concretizzarsi, a quel punto il cartellino del centravanti ex United potrebbe essere offerto alle rivali Juventus e Milan, proponendo sempre un’operazione in prestito.

Calciomercato Inter, offrono Lukaku a Juventus e Milan

La ‘Vecchia Signora’, infatti, potrebbe vendere Dusan Vlahovic, che non sta rendendo al meglio e presenta non pochi estimatori in giro per l’Europa. I cugini rossoneri, invece, hanno assolutamente bisogno di acquistare un centravanti e questo sarà probabilmente il vero colpo del Milan dell’estate.

Giroud e Ibrahimovic non possono più garantire un rendimento elevato per 50 partite, col campione svedese che ormai è più una comparsa che un vero e proprio arco nella freccia di Stefano Pioli. In più Origi non ha dato il contributo che ci si attendeva ed è spesso vittima di problemi fisici. Che possa essere Lukaku la soluzione per una tra Juventus e Milan? Le sorprese sono sempre dietro l’angolo.