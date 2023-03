Massara dal Milan alla Juve: svelato il primo colpo

Il club bianconero sta seriamente valutando nuovi passi per il futuro, s’infittisce la trama di contatti con il dirigente che ha trascinato il Milan al successo e potrebbe portare un nome nuovo in rosa

La Juventus non arresta la propria corsa in campionato alla qualificazione in Champions League per il prossimo anno e continua a macinare passi importanti anche in chiave dirigenziale. I tanti cambiamenti apportati finora lasciano ancora spazio alla scelta di un nuovo direttore sportivo che possa trascinare, sulla scia di quanto fatto da Giuntoli al Napoli, il club bianconero verso nuovi traguardi sportivi.

Nelle ultime settimane sono stati lanciati diversi nomi papabili, ma è solo nelle scorse ore che il nome di Frederic Massara è balzato in cima alla lista della presidenza bianconera. La Juventus avrebbe infatti allacciato una serie di contatti affinché dalla prossima stagione Massara possa detenere lo scettro delle operazioni di mercato. L’attuale dirigente del Milan, in coppia con Paolo Maldini, ha infatti donato grande vitalità al progetto rossonero degli ultimi anni con colpi importanti. A favore la sua annessione a Torino ci sarebbe anche il buon rapporto con Massimiliano Allegri, sulla via della conferma sulla panchina della Juventus.

Calciomercato, Massara ‘trascina’ Kalulu alla Juve

Con Massara leader sul mercato, la Juventus avrebbe grande spazio di manovra. Viste le varie emergenze nel reparto difensivo e di centrocampo, una delle prime operazioni utili potrebbe essere quella dell’annessione di Pierre Kalulu proprio dal Milan.

Il difensore francese è di prospettiva, ha ampi margini di crescita. Esattamente quel che servirebbe ad Allegri in vista della sostituzione di Leonardo Bonucci, da affiancare a Gleison Bremer. Per il suo cartellino servirebbero almeno 35 milioni di euro, ottenibili a seguito della cessione di tanti esuberi in lista di Cherubini. Quest’ultimo, invece, potrebbe tornare a svolgere mansioni dirigenziali come in passato ai tempi di Paratici.