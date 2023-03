Niente riscatto, c’è il ritorno di fiamma: Allegri può sorridere

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo.

Nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda, diverse società si stanno adoperando per rinforzare la propria rosa nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in estate. Il reparto dove la vecchia signora ha necessità di intervenire è la difesa, visti i possibili addii di Alex Sandro e Bonucci. Il terzino brasiliano, infatti, vedrà scadere il proprio contratto al termine della stagione e, salvo sorprese, non ci sarà prolungamento. Per quanto riguarda Bonucci la permanenza a Torino non è per nulla scontata, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera sembra aver individuato il profilo giusto per rinforzare il proprio reparto arretrato.

La Juventus pensa alla difesa: piace Renan Lodi

Stando a quanto riportato dal portale fichajes.net, il difensore individuato dal club bianconero è Renan Lodi, terzino brasiliano classe 1998 dell’Atletico Madrid e oggi in prestito al Nottingham Forest. Il brasiliano si sta rendendo protagonista di una buona stagione in Premier League ma, nonostante questo, il Nottingham non sembra intenzionato a sborsare i 30 milioni per il riscatto. I colchoneros, per dare il via libera alla cessione, chiedono una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe proporre in caso di qualche cessione. Sul classe 98 c’è anche l’interesse del Newcastle, che però non lo ritiene il primo obiettivo. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che sembra aver scelto Renan Lodi come erede di Alex Sandro.