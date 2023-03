Può lasciare il Bayern, la Juve ci prova: Allegri sfida Guardiola

Il calciomercato estivo sembra già pronto a prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda.

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in estate. Il reparto che la vecchia signora intende rimpolpare è quello avanzato, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Il futuro incerto di Angel Di Maria, infatti, mette la Juventus nella condizione di dover trovare delle alternative in caso di addio da parte del Fideo. A tal proposito, la società bianconera sembra aver già individuato il giusto profilo da provare a portare in quel di Torino.

Gnabry può lasciare il Bayern, la Juventus ci prova: Allegri sfida Guardiola

Come detto, nonostante le mille difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra intenzionata a programmare le strategie per il prossimo calciomercato estivo.

Il calciatore individuato dalla vecchia signora per rinforzare l’attacco è Serge Gnabry, ala tedesca classe 1995 del Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da Sky Deutschland, infatti, il calciatore avrebbe aperto alla possibilità di lasciare i bavaresi al termine della stagione, in modo da poter trovare la titolarità che nella squadra di Nagelsmann non ha. Nonostante la buona stagione fatta fin qui, che lo vede a quota dodici reti realizzate e undici assist forniti in 36 partite disputate, il Bayern potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo in caso di offerte soddisfacenti. La Juventus, quindi, vista l’insoddisfazione del ragazzo, starebbe monitorando la situazione, pronta ad intervenire in caso la richiesta di cessione venga resa ufficiale dal classe 95. Sul tedesco, però, ha messo gli occhi anche Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo al City per rinforzare ulteriormente il proprio reparto avanzato. Competere con la big di Premier non è facile, ma la Juventus sembra intenzionata a provarci. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Gnabry che potrebbe viverlo da grande protagonista.