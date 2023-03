Ritorno in Italia per il dopo Rabiot: colpo con tradimento al Napoli

In casa Juventus l’umore è risalito tra il passaggio del turno europeo ed una situazione in campionato che torna ad essere interessante. A fine stagione andranno risolte alcune questione legate ai big come Rabiot. In caso di addio idea dalla Francia

La Juventus ha chiuso prima della sosta per le nazionali con una vittoria pesante ed importante contro l’Inter a San Siro. Tra i protagonisti di serata anche Adrien Rabiot, autore di una buona gara ma anche sotto i riflettori in occasione del tanto chiacchierato gol di Kostic.

L’annata del centrocampista francese è fin qui ottima, probabilmente la migliore da quando gioca nella Juventus. Il classe 1995 nazionale francese anche dal punto di vista strettamente numerico ha collezionato cifre importanti con 9 gol e 4 assist tra tutte le competizioni. Un’importanza crescente certificata anche dalle recenti parole del ct francese Deschamps che ha affermato: “Nella mia gestione è sempre stato centrale, Adrien già prima del Mondiale stava facendo bene. Sono contento del suo rendimento”. Performance che non passano inosservate anche in ottica mercato, soprattutto in virtù del contratto in scadenza a giugno 2023 e che quindi senza rinnovo lo porterà a salutare a zero.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz può essere un’idea: annata complessa al Paris Saint Germain

Rabiot è tra i pupilli di Massimiliano Allegri e la Juventus vorrebbe provare a trattenerlo, fermo restando le difficoltà di rinnovare un contratto particolarmente oneroso, per un calciatore che ha anche tanti estimatori all’estero.

Per questo motivo i bianconeri si guardano anche intorno a caccia di eventuali sostituti, e non è da escludere che un altro centrocampista mancino, alle giuste condizioni, possa fare al caso della Juve. Il riferimento è all’ex napoletano Fabian Ruiz, arrivato in estate a Parigi ma finito in una spirale negativa di rendimento. Solo un gol in un’annata buia in cui ha fatto fatica ad esprimersi sui livelli visti in Serie A. Al PSG ha faticato molto più del previsto. Sia in termini di continuità che di rendimento. Se le cose non dovessero cambiare, o addirittura peggiorare con un possibile cambio di guida tecnica, lo spagnolo potrebbe anche guardarsi attorno.