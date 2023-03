“Tornerebbe subito”: Stramaccioni allo scoperto su Conte

Il parere di Stramaccioni su Conte ha acceso le speranze di numerosi tifosi nerazzurri. Di fatti è bastato poco per far ben sperare a tutti

L’allenatore si è espresso su un suo storico collega dando involontariamente una grande speranza ai tifosi. Ovvero quella di rivedere a Milano un tecnico apprezzato, vincente e soprattutto con la testa sulle spalle. In grado di farsi carico di decisioni ferree.

Ultimamente queste qualità sono venute meno spesso e volentieri. Ma non per motivi direttamente riconducibili all’allenatore. Un suo ritorno all’inter, dunque in nerazzurro, potrebbe cambiare le cose per il meglio probabilmente.

Ciò che i tifosi si augurano è di rivederlo il prima possibile seduto nella loro panchina. Mai dire mai del resto. Il “protagonista” citato nel titolo è la figura di Andrea Stramaccioni, che tra le tante esperienze accumulate in carriera può annoverare anche un periodo all’Inter.

Con la squadra nerazzurra ha siglato un record storico. Grazie a questo inserimento è divenuto infatti l’allenatore più giovane di quell’annata in Serie A. Record risalente alla stagione 2011-2012. Nonostante ciò si è distinto per via delle sue idee calcistiche propositive e per via di un approccio al gioco particolarmente efficace.

Al primo anno di carriera con l’Inter ha vinto il derby con i rossoneri per 4-2 e si è qualificato ai preliminari di Europa League. Un bottino tutto sommato convincente, per un allenatore che ai tempi aveva ancora tanto da dimostrare. Col tempo la sua carriera si è evoluta tanto.

Per quanto concerne il caso di Conte, il suo collega si è espresso facendo una previsione davvero curiosa. Tutto parte da alcune sue dichiarazioni riportate dal sito Calciomercato.it, in un approfondimento completo ed esaustivo su tutti i fronti.

L’intervista esclusiva rilasciata al sito citato ha messo in luce tanti aspetti molto interessanti. Alcuni di questi in un certo senso rappresentano un bagliore di speranza.

Stramaccioni si esprime su Conte: ecco cosa ha detto

Sul potenziale ritorno di Antonio Conte in nerazzurro l’allenatore Stramaccioni si è espresso come segue:

“Adesso è arrabbiato con la squadra, perché vuole di più, ma è lì al quarto posto in Premier League con una squadra che, post Pochettino, ha sempre avuto problemi. Però, se si aprisse uno scenario italiano per il futuro, credo che lo prenderebbe al volo“.

Parole di grande empatia quelle espresse dal collega. Il quale mostra pochi dubbi su un suo potenziale desiderio di ritorno. Scelta che verrebbe gradita da tutto l’ambiente calcistico italiano. Parlando dunque di tifosi schierati e di pubblico neutrale.