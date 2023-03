De Paul torna in estate 🇮🇹, c’è anche la contropartita 👀

Rodrigo De Paul può tornare in Serie A, c’è la possibile contropartita per convincere l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Ultima pausa stagionale per le Nazionali prima del rush finale tra campionati e coppe europee. Sarà una volata intensissima anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, ancora impegnata su tre fronti.

I bianconeri sono in corsa in Europa League, dove attendono ai quarti i portoghesi dello Sporting, e in semifinale di Coppa Italia ritroveranno l’Inter di Simone Inzaghi. Sono dunque mesi cruciali per la Juve, dal campo alle questioni extra-campo fino al calciomercato. Sono già iniziati a circolare i primi nomi in entrata per la società bianconera, anche con il possibile ritorno di fiamma per Rodrigo De Paul. In attesa di conoscere il futuro di Rabiot, che ieri ha parlato così: “C’è la possibilità di andare via ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la Juve. Mi sento bene a Torino, c’è un buon rapporto coi dirigenti, i compagni e l’allenatore”. A giugno, inoltre, potrebbero rientrare a Torino Arthur, Zakaria e anche Weston McKennie.

Calciomercato Juve, la carta per il nuovo assalto a De Paul

Arthur, Zakaria e McKennie non rientrano più nei piani della Juventus e, in caso di ritorno alla Continassa, a giugno dovranno cercare una nuova sistemazione.

Il club bianconero potrebbe così proporre il cartellino di Zakaria al Cholo Simeone e l’Atletico Madrid per De Paul. La valutazione dell’ex Udinese è di circa 35 milioni di euro, mentre lo svizzero è valutato 25 milioni di euro. Occhi di nuovo puntati, dunque, sul nome di De Paul in casa bianconera.