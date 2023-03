‘Follia’ Barcellona per Messi: la verità sull’approdo in A

Il fantasista argentino lascerà il PSG a meno di ripensamenti improvvisi e Xavi lo rivuole con sé in Spagna, mentre per la Serie A potrebbe restare soltanto una grande irrealizzabile utopia

Lionel Messi tornerà a vestire la maglia dell’Albiceleste a distanza di qualche mese dall’ultima, grande impresa della sua carriera professionistica. Questa volta, però, soltanto per giocare un’amichevole contro la rappresentativa di Panama. Fronte Europa, invece, tutte le altre Nazionali saranno impegnate nella fase a gironi della Qualificazione per Euro 2024. Campionati dunque sospesi. Intanto, il suo ritorno in Argentina ha scatenato grande clamore tra i tifosi e c’è chi sogna che al termine della sua esperienza al PSG possa comprare realmente un biglietto di sola andata verso la sua terra natia.

Questa visione di speranza, però, lascia il tempo che trova perché la realtà dei fatti è ben diversa. Messi lascerà il club francese per naturale scadenza di contratto, salvo caso in cui Al-Khelaifi dovesse accettare l’idea di finanziare ulteriormente il suo profilo per un’altra stagione ancora. Al contempo cresce il desiderio di Xavi di riabbracciare il suo vecchio compagno d’avventure al Barcellona: il numero 10 è ancora oggi simbolo dei colori blaugrana e di una città intera. Un fuoriclasse, una leggenda, un pezzo di storia. La storia dei ‘Culers’. Anche per il gruppo catalano non sarebbe un’annessione da poco, perché le sue qualità e il suo apporto da leader al di fuori dal campo potrebbero dare un impulso positivo anche in chiave europea. Ma la vera questione è: potrebbe mai Joan Laporta versare 40 milioni di euro d’ingaggio, come da sue richieste? No, ovviamente. Il Barcellona è alle prese con una crisi finanziaria importante e il massimo raggiungibile sarebbe di 6-7 milioni di euro, esclusa una folta serie di bonus che troverebbe appiglio anche nelle ingenti sponsorizzazioni e l’impatto mediatico di suo eventuale ritorno in Spagna. Insomma, la differenza è abissale.

Calciomercato, Messi in Serie A? Una sola certezza

Certo è che Messi, lontano da PSG e Barcellona, non avrebbe granché voglia di sposare qualche ideale arabo per una questione meramente economica. Lui, finché potrà, vorrà sentire il buon calcio sotto i piedi. E la Serie A, come per il vecchio ed eterno rivale Cristiano Ronaldo, è sempre stata lì ad un passo.

Anche per i club nostrani, però, la strada d’annessione di Messi sarebbe molto ardua o addirittura impossibile. Nessuno, al momento, potrebbe mai farsi carico di una spesa simile. La Juventus ci aveva provato con l’ex Madrid e adesso starebbe ancora pagando lo scotto delle proprie azioni. L’Inter sprofonda nei debiti, mentre il Milan è appena risorto con una nuova società. Roma e Napoli sono ancora lontane dagli standard europei. La Premier League, rappresentata da quei tre, quattro club multimiliardari, potrebbe essere davvero l’unica via d’uscita.