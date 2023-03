Gnonto può tornare in Italia: al Milan in un caso

Wilfried Gnonto è da tempo nel giro della Nazionale italiana, ma il classe 2003 potrebbe fare il suo ritorno a casa: il Milan tenta l’assalto vincente

Mancano pochi mesi al termine della stagione e all’apertura della sessione estiva di calciomercato. Tutto si deciderà nelle prossime settimane in casa Milan con il futuro di Stefano Pioli sempre in bilico. La dirigenza rossonera starebbe pensando a nuovi colpi per rinforzare il reparto offensivo della compagine milanese. Piace da tempo Wilfried Gronto, attaccante italiano classe 2003, attualmente in forza al Leeds.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è stato ceduto dal club nerazzurro allo Zurigo nell’estate 2020. Roberto Mancini ha puntato su di lui convocandolo in Nazionale maggiore e attirando gli interessi delle big. Alla fine è volato al Leeds in Premier League, ma in caso di retroscessione Gnonto potrebbe pensare al ritorno in Italia avvicinandosi ai suoi affetti più cari. Finora non ha mai esordito in Serie A così come Marco Verratti e Vincenzo Grifo, che fanno parte dei convocati del Ct italiano. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte della massima serie italiana: dalle giovanili dell’Inter per vestire la maglia rossonera.

Milan, Gnonto il colpo per il futuro

Con la situazione Leao da monitorare attentamente per decifrare il suo futuro, la dirigenza rossonera starebbe pensando a nuovi innesti di qualità per puntellare la rosa del Milan. Gnonto sarebbe davvero un colpo importante dando una possibilità reale all’attaccante della Nazionale italiana, che vuole farsi conoscere in Serie A.

In Premier League la classifica è molto corta con tante squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. In questo modo, in caso di retrocessione in Championship, Gnonto potrebbe fare subito le valigie per volare a Milano. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere la situazione dell’attaccante italiano. Il Milan pensa a rinforzare la rosa del futuro con profili davvero interessanti da monitorare attentamente.