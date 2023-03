Il Barcellona lo cede, il Milan ci scommette: che affare

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa rossonera: colpo dal Barcellona, la mossa vincente di Maldini

Saranno mesi intensi in casa Milan per conoscere il futuro di Stefano Pioli. Sfide da urlo per i rossoneri tra campionato e Champions League con la doppia gara tutta italiana da disputare contro il Napoli. Tutto si deciderà nelle prossime settimane per arrivare fino in fondo, ma ora rischia davvero tanto l’allenatore del Milan in caso di fallimento.

Paolo Maldini è già al lavoro per assicurarsi profili interessanti in vista della prossima stagione indipendentemente da come andrà a finire. La pazza idea arriva direttamente da Barcellona con il profilo suggestivo del centrocampista classe 2003, Pablo Torre, che sarà messo in vendita dalla società blaugrana. In questa stagione ha realizzato anche un gol in Champions League giocando qualche scampolo di gara anche in Liga. Il suo futuro è davvero interessante e così il Milan potrebbe provare l’assalto vincente per rinforzare la zona mediana della compagine rossonera.

Milan, il futuro di Pioli resta incerto

In bilico anche il futuro di Stefano Pioli: tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a collezionare al termine della stagione. L’obiettivo principale del Milan resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma il percorso resta complicato. La dirigenza potrebbe pensare anche al profilo di Antonio Conte: il manager del Tottenham sarebbe ad un passo dall’esonero dopo le dure critiche alla società e ai propri calciatori.

Pablo Torre resta un obiettivo di calciomercato del Milan vista la sua possibile cessione in estate. Il Barcellona vira ad altri obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Xavi, che si appresta a diventare campione di Spagna alla guida dei blaugrana. Prima ha scritto la storia del Barcellona da calciatore, ora Xavi cercherà di far gioire nuovamente i tifosi catalani che hanno dovuto assistere allo strapotere del Real Madrid negli ultimi tempi.