“Inadeguato”: Mancini ‘cacciato’ subito, sono tutti d’accordo

L’Italia si sta rendendo protagonista di una prestazione molto negativa contro l’Inghilterra: Mancini finisce al centro delle polemiche

Un primo tempo letteralmente da dimenticare. L’Italia, in questi minuti, sta affrontando l’Inghilterra di Southgate al Maradona, primo match valido per la qualificazione ad Euro2024. Gli Azzurri, anche in questo caso, stanno deludendo molto all’interno del terreno di gioco.

Gli inglesi, al momento, conducono 0 a 2 grazie alle reti siglate nell’ordine da Declan Rice e Harry Kane. Quest’ultimo ha raddoppiato verso la fine della prima frazione di gioco realizzando con freddezza un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro ai ‘Tre Leoni’ per un evidente fallo di mano di Di Lorenzo in area.

Italia-Inghilterra, primo tempo da dimenticare degli Azzurri: tifosi contro Mancini

Inevitabilmente, tantissimi tifosi si sono scatenati sui social e hanno preso di mira in particolare il CT Roberto Mancini. Anche perché l’ex Inter e Manchester City non ha convocato alcuni giocatori giovani che, a detta dei più, avrebbero meritato di prendere parte alla spedizione dell’Italia.

Le scelte del Commissario Tecnico hanno fatto discutere parecchio negli ultimi giorni e adesso il volume delle critiche, ovviamente, aumenta in maniera notevole. Su Twitter sono numerosi i commenti riguardanti l’esonero o le dimissioni di Mancini, di seguito vi proponiamo qualche esempio.

#ItaliaInghilterra qualcuno ha spiegato a #Mancini il calcio che doveva proporre stasera al Maradona ? 🤔 — VincEra (@ErarioV) March 23, 2023

In una federazione calcistica normale, uno come Mancini sarebbe già stato esonerato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell’anno scorso.

Fa veramente male vedere la Nazionale italiana così.

Non ce lo meritiamo. — Radunesimo 🦅👑🇷🇴 (@_SR26_) March 23, 2023

#Mancini che inizia questo nuovo ciclo con in campo Acerbi, Toloi, Verratti e Jorginho senza parole #ItaliaInghilterra — Massimiliano Fiore (@maxxfiore) March 23, 2023

Entro domani mattina pretendo le dimissioni di Mancini #ItaliaInghilterra — dany valentina mengoners (@danyvale8827) March 23, 2023

Mancini vatteneeee — Valeria 💐 (@Vale96L) March 23, 2023

#Mancini che credeva di essere Guardiola.

Invece é una braciola.#ItaliaInghilterra — Nyram (@Nyram90) March 23, 2023

Che imbarazzo, davvero che imbarazzo

Non ho parole, una squadra senza senso

Mancini che mi fa la morale sui giovani ma poi i vari Udogie, Fagioli, Tonali non li fa giocare per Jorginho, Acerbi, Toloi.

Semplicemente inadeguato #ItaliaInghilterra — kekko_albo (@Francesco0203) March 23, 2023

Possiamo cacciare Mancini oppure vogliamo non qualificarci nemmeno agli europei? — Swan (@Swan3199) March 23, 2023

Il fatto che Gravina e Mancini siano ancora al loro posto poteva succedere solo in Italia.#ItaliaInghilterra — Marco Di Maro (@MarcoDiMaro) March 23, 2023

Mancini non ci fa qualificare manco agli europei però sia mai esonerarlo quando ci ha sbattuto fuori dal mondiale. — AnastasiaLipa 👸🏻 | Mirettismo 📍 (@brownburger) March 23, 2023