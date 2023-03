Kjaer non ci sta: addio Milan, ma resta in Serie A

Simon Kjaer potrebbe lasciare il Milan nella prossima estate di calciomercato: sulle sue tracce occhio al Monza di Galliani e Berlusconi, da sempre attento a calciatori di grandi esperienza e levatura internazionale

La sfida in casa del Tottenham, quella che ha portato il Milan ai quarti di finale di Champions League, ci ha regalato un Simon Kjaer, difensore centrale danese molto esperto, come quello dei tempi d’oro, delle prime due stagioni con la maglia del Diavolo quando, da leader della retroguardia, ha trascinato i suoi fino a risultati insperati e ad una rinascita che, a distanza di una stagione, sarebbe valsa addirittura lo scudetto ai danni dei cugini dell’Inter di Simone Inzaghi.

L’anno d’oro di Kjaer è stato senza dubbio il 2021, un Europeo da protagonista (con anche quel bruttissimo episodio con Eriksen nel quale è stato provvidenziale), una qualificazione ai gironi di Champions League con il Milan e l’inserimento, a titolo individuale, fra i migliori giocatori in lizza per il Pallone d’Oro. Un’annata da sogno che, a causa degli infortuni, non è stata ripetuta.

Calciomercato, Milan-Kjaer: e ora che succede

In questa stagione invece, il discorso è diverso. Kjaer ha iniziato un po’ in sordina per poi aumentare i giri del suo motore soltanto di recente. La prestazione a Londra con il Tottenham è stata esemplare, ma da lì sono soltanto arrivate panchine per il danese che, dal ritiro della sua nazionale, si è lasciato andare e si è sfogato nei confronti della gestione tecnica di Stefano Pioli. Un chiaro messaggio che, in vista anche della prossima estate di calciomercato, potrebbe portare ad un addio dell’ex Roma, ma per rimanere in Serie A.

Il club che potrebbe infatti valorizzare al meglio le doti di un giocatore esperto come Kjaer potrebbe proprio essere il Monza di Palladino, con Galliani e Berlusconi che andrebbero a puntare sull’esperto difensore per dare nuova linfa ad un reparto difensivo già in grande crescita.