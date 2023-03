Lo offrono all’Inter: spunta l’esterno dalla Premier League

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe valutare con molta attenzione l’opzione legata al futuro di Christian Pulisic, esterno destro del Chelsea di Potter: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione decisamente travagliata fatta di delusioni grandissime, basti pensare alle nove sconfitte accumulate in campionato, un record negativo davvero terribile, ma anche di gioie indescrivibili: la vittoria della Supercoppa italiana nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, il raggiungimento della qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Insomma un’altalena pericolosa per la Beneamata che, finora, non ha quasi mai potuto fare affidamento su uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione: stiamo parlando di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese, arrivato nell’estate di calciomercato del 2021, ha deluso e non poco e potrebbe andar via. Al suo posto sono molti i nomi accostati alla società meneghina, attenzione anche ad una proposta che arriverebbe dalla Premier League, in particolare dal Chelsea di Graham Potter: stiamo parlando del cartellino di Christian Pulisic.

Calciomercato Inter, offerto Pulisic: facciamo il punto della situazione

Christian Pulisic, asso americano e stella assoluta della selezione a stelle e strisce, è senza dubbio un esterno con grande gamba dotato anche di un’ottima qualità dal punto di vista tecnico e dell’intelligenza nella gestione del campo. Il giocatore, attualmente al Chelsea, potrebbe andar via per una cifra non troppo alta considerando la sua situazione contrattuale in essere con la società londinese: Pulisic è infatti in scadenza nel 2024 con il Chelsea.

La cifra potrebbe quindi essere di 25 milioni di euro, ma i problemi sono due: il primo è dato dalla collocazione tattica di Pulisic nel caso in cui dovesse restare Simone Inzaghi; il secondo invece è in merito all’ingaggio, alto, percepito dal calciatore americano.