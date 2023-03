Scambio per l’ex sogno di Maldini: Brozovic fa godere l’Inter

Il calciomercato dell’Inter può regalare un grandissimo colpo a Inzaghi: l’intreccio con Brozovic fa infurirare il Milan

Una stagione che all’Inter potrebbe riservare soddisfazioni quasi inattese. Perchè se in campionato il discorso scudetto è ormai archiviato ed in attesa dei festeggiamenti del Napoli, i nerazzurri possono ancora sorprendere in Champions League.

La super sfida con il Benfica ed il successivo derby con la vincente di Milan ed Inter, in caso di vittoria coi portoghesi, lancerebbe la squadra di Simone Inzaghi verso la finale europea. Un traguardo possibile, decisamente alla portata della squadra meneghina e che può poi incidere non poco anche sulle prossime scelte di mercato. Perchè è chiaro come la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino cambierà in modo quasi drastico, durante l’estate. L’intenzione di Marotta e Ausilio sarà quindi quella di puntellare in ogni reparto la squadra che, in diverse occasioni, ha mostrato limiti preoccupanti. Se la difesa vedrà un restyling quasi totale, con Skriniar e de Vrij praticamente sicuri di salutare Milano, in attacco le valutazioni sono ancora in corso. Perchè il calciomercato estivo dovrà sciogliere i nodi legati alla permanenza di Lukaku (in prestito dal Chelsea dove, probabilmente, ritornerà a fine stagione) e alla cessione di Correa che ha ormai perso la fiducia di Inzaghi. È tuttavia a centrocampo che il grande colpo potrebbe fruttare un entusiasmo importanti tra i sostenitori della ‘Beneamata’: al centro di tutto il destino di Marcelo Brozovic. Si sa, ormai da tempo, come il croato sia tra le pedine più ambite tra i top club europei.

Brozovic regala il colpaccio: scambio col PSG

L’Inter quest’anno ha fatto spesso e volentieri a meno di lui, riuscendo con Calhanoglu in cabina di regia a sopperire brillantemente all’assenza dell’ex Dinamo Zagabria.

Ecco perchè, non potendo compiere spese folli, il cartellino di Brozovic servirà a portare alla corte di Inzaghi un nuovo grande centrocampista che completi la mediana nerazzurra. Ed il nome giusto può essere quello di Renato Sanches che con il PSG non sta splendendo, sin dal suo approdo sotto la Tour Eiffel. Un’idea che sta prendendo quota in vista dell’estate: lo scambio alla pari tra Brozovic ed il gioiello portoghese che il Milan ha seguito a lungo, prima di lasciare via libera ai francesi. 20 presenze con soli 652′ in campo e 2 gol fatti lo score del gioiello ex Lille che potrebbe finire per approdare in Serie A durante la prossima estate.